Përplasje e ashpër SHBA–Iran: Trump thotë se e shpëtoi Khamenein dhe se Irani është i shkatërruar – Khamenei: “Dorëzimi i Iranit, fjalë shumë e madhe për gojën e presidentit amerikan”

Presidenti amerikan Donald Trump ka shpërthyer sërish në një deklaratë të gjatë kundër udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, duke e akuzuar për gënjeshtra të hapura dhe për përpjekje për të shpallur fitoren ndaj Izraelit në një konflikt që, sipas Trump, ka lënë Iranin tërësisht të shkatërruar.

Në një mesazh të postuar sonte në Truth, Trump deklaron se Irani ka pësuar humbje të jashtëzakonshme, me tre qendrat e tij bërthamore të “zhdukura” nga sulmet dhe me ushtrinë të rrënuar. Ai thekson se ka qenë vetë ai që ndaloi një sulm ajror të madh izraelit mbi Teheran – një sulm që, sipas tij, do të kishte qenë më i madhi i luftës dhe do të kishte sjellë viktima masive.

“E shpëtova Khamenein nga një vdekje shumë e shëmtuar dhe e turpshme,” shkruan Trump. “Nuk ka nevojë të më falënderojë, por të paktën të mos gënjejë publikisht.”

Trump shton se po punonte për heqjen e disa sanksioneve ndaj Iranit në ditët e fundit të luftës, në mënyrë që vendi të kishte një mundësi për rikuperim të shpejtë. Por pas deklaratave të ashpra të udhëheqësit iranian, ai vendosi të ndalë çdo përpjekje për lehtësim ekonomik.

Ish-presidenti përfundon me një apel për reflektim: “Udhëheqja e Iranit duhet të kuptojë se shpeshherë merr më shumë me MJALTË sesa me UTHULL. PAQE!!!”

Deklarata e plotë

“Përse udhëheqësi i vetëquajtur ‘Udhëheqës Suprem’, Ajatollah Ali Khamenei, i vendit të shkatërruar nga lufta, Iranit, do të thoshte kaq hapur dhe marrëzisht se ai e fitoi Luftën me Izraelin, kur ai e di që kjo deklaratë është një gënjeshtër – nuk është aspak e vërtetë? Si një njeri me besim të madh, ai nuk duhet të gënjejë. Vendi i tij u shkatërrua, tre nga qendrat e tij të liga bërthamore u SHKATËRRUAN PLOTËSISHT, dhe unë e dija SAKTËSISHT se ku ishte strehuar ai – dhe nuk lejoja që Izraeli, apo Forcat e Armatosura të SHBA-ve, që janë më të mëdhatë dhe më të fuqishmet në botë, t’i merrnin jetën. E SHPËTOVA NGA NJË VDEKJE SHUMË E SHËMTUAR DHE E TURPSHME, dhe ai nuk ka pse të thotë ‘Faleminderit, President Trump!’

Në fakt, në aktin e fundit të Luftës, kërkova që Izraeli të tërhiqte një grup shumë të madh avionësh, të cilët po shkonin direkt drejt Teheranit, në kërkim të një “dite të madhe”, ndoshta nokauti final! Do të ndodhte një dëm i jashtëzakonshëm dhe shumë iranianë do të ishin vrarë. Do të ishte sulmi më i madh i luftës, pa diskutim.

Në ditët e fundit, unë po punoja për mundësinë e heqjes së sanksioneve dhe të çështjeve të tjera, gjë që do t’i jepte Iranit një shans shumë më të mirë për rikuperim të plotë, të shpejtë dhe të fuqishëm – sepse sanksionet po E GRIJNË vendin. Por jo, në vend të kësaj, më vjen një deklaratë plot zemërim, urrejtje dhe neveri, dhe unë menjëherë ndalova çdo punë për lehtësimin e sanksioneve, dhe çdo gjë tjetër.

Irani duhet të kthehet në rrjedhën e Rendit Botëror, përndryshe gjërat do të shkojnë edhe më keq për ta. Ata janë gjithmonë kaq të zemëruar, armiqësorë dhe të palumtur – dhe shihni ku i ka çuar kjo: Një vend i djegur, i shpërthyer, pa të ardhme, me një ushtri të shkatërruar, ekonomi të tmerrshme, dhe VDEKJE gjithandej. Ata nuk kanë asnjë shpresë, dhe do të bëhet vetëm më keq!

Dëshiroj që udhëheqësit e Iranit të kuptojnë se shpesh merr më shumë me MJALTË sesa me UTHULL. PAQE!!!” /noa.al

Lideri i Revolucionit Islamik: Dorëzimi i Iranit, fjalë shumë e madhe për gojën e presidentit të Amerikës; regjimi sionist gati është shkatërruar dhe shtypur

Ajetullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në mesazhin e tretë televiziv pas sulmit të Izraelit ndaj Iranit, tha se SHBA "hyri në luftën e drejtpërdrejtë, pasi që e ndjeu se nëse nuk do të ndërhynte, regjimi sionist do të shkatërrohet tërësisht. Amerika hyri në luftë që ta shpëtojë regjimin pushtues sionist, mirëpo nuk korri kurrfarë rezultati nga kjo luftë. Ata sulmuan qendrat tona bërthamore – sigurisht që kjo çështje në mënyrë të veçantë meriton të ndiqet penalisht në gjykatat ndërkombëtare – mirëpo nuk ka mundur të bëjë ndonjë gjë të rëndësishme."

Në vijim ai tha: "Presidenti i Amerikës duke shpjeguar atë çfarë ka ndodhur, ka bërë një ekzagjerim jashtë çdo norme. U bë e qartë se ai ka nevojë për një ekzagjerim të tillë. Çdokush që dëgjonte fjalët e tij, mund ta kuptonte shumë qartë se nën anën sipërfaqësore të këtyre fjalëve, ekziston një e vërtetë tjetër. Nuk ka mundur të bëjë gjë, nuk ka mundur të realizojë qëllimet që kishte, prandaj po bënë ekzagjerime për ta mbuluar dhe fshehur të vërtetën.

Edhe në këtë rast Republika Islamike e Iranit doli ngadhënjimtare dhe në kundërpërgjigje i dha një goditje të fuqishme duke sulmuar një prej bazave të rëndësishme ushtarake të SHBA-ve në rajon, bazën ushtarake “Al-Udeid” dhe ky sulm ka shkaktuar dëme. Pikërisht ata të cilët ekzagjeruan sulmin e Amerikës ndaj objekteve bërthamore, tani në këtë rast janë munduar të zvogëlojnë rëndësinë e këtij sulmi dhe të thonë se nuk ka ndodhur asgjë, në kohën kur kjo ishte një ngjarje e madhe.

Fakti se Republika Islamike e Iranit mund të ketë qasje dhe të arrijë në bazat e rëndësishme ushtarake të Amerikës në rajon dhe në çdo kohë që të jetë e nevojshme, të ndërmarrë veprime kundër tyre, në vete nuk është diçka e vogël, por është një ngjarje e madhe. Një ngjarje e cila mund të përsëritet edhe në të ardhmen, në rast të ndonjë agresioni ndaj Iranit, kështu që çmimi për armikun dhe për agresion, në mënyrë të prerë do të jetë një çmim i lartë për të paguar.

Kreu iranian komentoi dhe dorëzimin që shpalli Trump: "Presidenti i Amerikës në një prej deklaratave të tij, ka thënë “Irani duhet të dorëzohet!”. Tanimë nuk është çështja e pasurimit të uraniumit, nuk është çështja e teknologjisë atomike, por çështja është “Dorëzimi i Iranit”. Sigurisht se kjo fjalë është shumë e madhe për gojën e presidentit të Amerikës. Irani me madhështinë e tij, Irani me gjithë këtë histori, Irani me këtë kulturë, Irani me këtë vullnet kombëtar prej çeliku, fjala “Dorëzim” për një vend të tillë është vetëm përqeshja e atyre të cilët e njohin kombin e Iranit.

Megjithatë, kjo deklaratë e tij ka zbuluar një të vërtetë. Amerikanët që nga fillimi i Revolucionit Islamik kanë qenë të preokupuar me armiqësi ndaj Iranit Islamik, gjithnjë janë munduar të godasin Iranin, gjithnjë paraqisnin një pretekst. Një herë paraqisnin të drejtat e njeriut si pretekst, një herë mbrojtjen ndaj demokracisë, një herë të drejtat e grave, një herë çështjen e pasurimit të uraniumit, një herë vetë çështjen e energjisë atomike, një herë programin raketor; pra ata çdo herë paraqesin pretekste të ndryshme. Mirëpo err gjithë brendësia e kësaj politike është vetëm një çështje dhe asgjë tjetër, dhe ajo është “Dorëzimi i Iranit”. Presidentët e mëparshëm nuk e deklaronin këtë, për arsye se kjo është e papranueshme. Në asnjë logjikë njerëzore nuk mund të pranohet një gjë e tillë që t’i thuani një kombi ejani e dorëzohuni, prandaj ata mundoheshin që këtë çështje ta paraqisnin nën pretekste e tituj të ndryshëm.

Ky person e zbuloi atë të vërtetë, tregoi qartë dhe i dha të gjithëve të kuptojnë se amerikanët kënaqen vetëm me dorëzimin e Iranit dhe jo me diçka më pak se kjo. Prandaj, kjo është një çështje e rëndësishme. Kombi i Iranit le ta dijë se shkaku i armiqësisë me Amerikën është pikërisht kjo çështje. Pra, amerikanët e bëjnë këtë fyerja të madhe ndaj popullit të Iranit dhe një gjë e tillë kurrë nuk do të ndodhë, kurrë nuk do të ndodhë.

Kombi i Iranit është një komb i madh, Irani është një vend i fuqishëm dhe i gjerë. Irani ka një qytetërim të lashtë, pasuria jonë kulturore dhe qytetëruese është qindra herë më e madhe se ajo e Amerikës dhe e shteteve të tilla si ajo. Kjo që dikush të pret se Irani t’i dorëzohet një shteti tjetër, kjo është një prej atyre iluzioneve të gabuara që me siguri se do të bëhet shkak përqeshje nga ana e njerëzve racionalist dhe të mençur".