Superkompjuteri thotë se Real Madridi nuk është as në “Top 5” favoritët për Kupën e Botës

SHBA – Faza e grupeve të Kupës së Botës për Klube ka përfunduar dhe është bërë e qartë se hendeku midis ekipeve evropiane dhe atyre nga Amerika e Jugut ose Azia nuk është aq i madh sa mund të mendohet. Megjithatë, përfaqësueset e kontinentit të vjetër mbeten pretendentët kryesorë për të fituar titullin.

Superkompjuteri i Opta-s ka publikuar parashikimet e tij, dhe vjen me surprizën se Real Madridi nuk është as në pesë ekipet më të mundshme për të fituar titullin. Pavarësisht fitores 3-0 ndaj Salzburgut dhe formës së tyre të përmirësuar, ekipi i Xabi Alonsos nuk konsiderohet as favorit.

Sipas makinës, ata kanë një shans prej 9.7%. Megjithatë, Real Madridi ka një shans prej 62.7% për të mposhtur Juventusin dhe për të arritur në çerekfinale. Prandaj, skuadra italiane është në vendin e nëntë.

Në krye të tabelës janë PSG dhe Manchester City me përkatësisht 20.6% dhe 20.4%. Skuadra pariziene e nisi tashmë Kupën e Botës si favorite e qartë dhe mbetet e tillë. Për ekipin e Pep Guardiolës, performanca e tyre mbresëlënëse kundër Juventusit, duke fituar 5-2, i ka vendosur përsëri ata si një nga pretendentët më të fortë për lavdi.

"City është në një nivel jashtëzakonisht të lartë, siç e pamë sot. Është një ekip që, gjatë 10 viteve të fundit, ka pasur një trajner që bën gjëra të mrekullueshme", komentoi trajneri i Juventusit, Igor Tudor.

Pesëshja e parë plotësohet nga Interi, Bayern Munich dhe Chelsea, me përkatësisht 12.4%, 11.3% dhe 10.6%. Kjo është e njëjta si para fillimit të garës, por me një ndryshim: Chelsea ka kaluar Real Madridin. Jashtë ekipeve të Kontinentit të Vjetër, e para është Palmeiras me 0.9%. Sipas Opta-s, Inter Miami me Leo Messin, Suárezin, Jordi Albën dhe kompaninë, ka 0.3%.

Si funksionon superkompjuteri i Optës?

Modeli vlerëson probabilitetin e çdo rezultati të ndeshjes (fitore, barazim ose humbje) duke përdorur shanset e tregut të basteve dhe Opta Power Rankings. Shanset dhe renditjet bazohen në performancën historike dhe të fundit të ekipeve. Gara simulohet 10.000 herë për të gjeneruar një parashikim përfundimtar për secilën ekip.