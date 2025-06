Qendër Shëndetësore brenda fushës sportive, çudia e projektit të radhës në Lushnje

LUSHNJE- Emisioni “Stop” në Tv Klan ndodhet në fshatin Gorre të Lushnjes, ku banorët thonë se prej 6 muajsh, Qendra Shëndetësore është e mbyllur, ndërkohë që dy 2 mjeket kanë kaluar njëra në Lumth dhe tjetra në Kolonjë.

“Shumë herë është diskutuar që do të bëhej rikonstruksioni i kësaj qendre shëndetësore, por nuk e di se përse u anulua dhe pas këtij anulimi dhe është marrë vendimi që kjo qendër shëndetësore të zhvendoset dhe të shkojë në qendrën sportive Gorre. Ajo që më shqetëson më tepër është fakti që kjo çështje nuk është diskutuar haptazi me komunitetin”, thotë denoncuesja.

Pasi ishte miratuar rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore, kjo masë u anulua dhe u vendos ndërtimi i qendrës së re në fushën e sportit të këtij fshati, pa asnjë konsultim me komunitetin.

“Kjo qendër ka qenë në këto kushte prej vitesh dhe ne e kemi ngritur zërin për një qendër bashkëkohore në këtë vend. Por, vazhdimisht kanë rënë në vesh të shkurtër. Kurse tani, shikojmë që nuk bëhet në vendin që ka qenë, por bëhet në këndin sportin, që është e vetmja gjë që funksionon në këtë vend dhe mbledh të rinjtë e zonës përreth dhe ajo po cenohet tani. Po u themi fëmijëve që ikin ju që këtu sepse do të vijmë ne”, u shpreh denoncuesi tjetër.

Drejtoresha e Urbanistikës në bashkinë e Lushnjes, Mimoza Haxhiu, thotë se është vendosur për ndërtim të ri, pasi kostoja ishte më e ulët dhe IKMT nuk prishte dot vetëm katin e parë teknik, ngaqë ndërtesa rrezikonte shembjen, për shkak të amortizimit, ndryshe nga ajo që kishte propozuar Instituti i Ndërtimit.

“Bashkia Lushnje ka dy ndërmarrje që kanë mjete për prishjen e katit të parë teknik. U konstatua që asnjëri nga mjetet që ne kemi, nuk bënin dot dhe nuk e realizonin prishjen. Iu drejtuam me shkresë IKMT-së dhe na vjen përgjigjja që rrezikon të shembet e gjithë ndërtesa. Në këto kushte ne vlerësojmë që prishja e atij objekti dhe ndërtimi i një objekti të ri do të kishte më shumë kosto se sa një ndërtim me një sipërfaqe më të vogël”, tha drejtoresha.

Nga ana tjetër, bashkia nuk ka një plan për rrethimin dhe sigurimin e perimetrit. Për sa i përket çështjes, se çfarë do të bëhet me ndërtesën aktuale, drejtoresha u shpreh që nuk ka informacion.

“Unë nuk merrem me thashetheme. Aktualisht është vetëm ndërtesa në projekt, rrethimi do të bëhet nga ndërmarrjet nga Bashkia Lushnje. Ndërtesa e vjetër do të rrijë ashtu, nuk kemi në plan që të bëjmë diçka të re”, tha drejtoresha”, përfundoi ajo./ TvKlan