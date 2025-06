Si u ‘zhvat’ Messi pas takimit me Palmieran

SHBA – Një skenë surreale u zhvillua në fushën e stadiumit Hard Rock menjëherë pas përfundimit të ndeshjes midis Inter Miami dhe Palmeiras (2-2), me protagonist – kë tjetër? – Lionel Messin. Pavarësisht zhgënjimit të tij nga goli i barazimit në minutën e 88-të nga Mauricio, i cili ia hoqi ekipit të tij vendin e parë në grup dhe e dërgoi atë të përballet me Paris Saint-Germain në "16" e Kupës së Botës për Klube, ylli argjentinas e gjeti veten në qendër të një… "bastisjeje" informale nga kundërshtarët e tij.

I pari që arriti tek ai ishte Gustavo Gomez, portieri paraguaian i Palmeiras, i cili arriti të merrte fanellën e Messit menjëherë pas vërshëllimës së trefishtë të gjyqtarit. Por skena nuk mbaroi këtu: shpejt lojtarë të tjerë nga ekipi brazilian u drejtuan drejt Messit, duke i kërkuar, fanella, foto dhe autografe.

Momenti më i papritur erdhi kur Alani, një mesfushor i Palmeirës, ​​kërkoi këpucët e tij ose, të paktën, të nënshkruante të tijat! Edhe pse Messi, i habitur nga skena, nuk u përgjigj menjëherë, ai premtoi ta plotësonte kërkesën në dhomën e zhveshjes.

Dëshira e lojtarëve nuk u ndal me kaq. Pak më vonë, dy zëvendësues të Palmeirës hynë në fushë me fanella dhe këpucë në duar, dhe më e rëndësishmja një prej shënuesëve ishte fshehur për të marrë autograf.

Ata rrethuan Messin, i cili ende po përpiqej të përtypte humbjen e fitores, dhe kërkuan firmat e tij dhe një foto grupi, duke provokuar habinë dhe buzëqeshjen e tij. Numri 10 i Inter Miamit nuk zhgënjeu askënd: më vonë, në dhomën e zhveshjes së stadiumit Hard Rock, ai firmosi këpucë, fanella dhe bëri foto me të gjithë, duke fituar përsëri respektin dhe dashurinë jo vetëm të tifozëve, por edhe të vetë kundërshtarëve të tij.

One of the most beautiful things about Messi is how he recognizes and respects football legends. Tonight it was Brazil’s Djalminha. Although Messi is the biggest star of all time, he respects history of the game. pic.twitter.com/RerfrPXl2v

— AQ FCB (@AhsanQ_) June 24, 2025