Përplasen dy makina në aksin Fier–Cakran, plagosen tre persona

Fier, 24 qershor 2025 – Një aksident rrugor ka ndodhur pak minuta më parë në aksin “Fier–Cakran”, ku janë përplasur dy automjete të tipit “Ford” dhe “Volkswagen”.

Si pasojë e përplasjes së fortë, tre pasagjerë kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal Fier, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Gjendja e tyre shëndetësore ende nuk është bërë publike.

Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, i cili ka nisur punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit.

Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të tregojnë kujdes dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit për të shmangur ngjarje të tilla me pasoja për jetën dhe shëndetin.

Fier/Informacion paraprak

Rreth orës 20:30, në vendin e quajtur "Kthesa e Cakranit" automjeti me drejtues shtetasin M. Sh., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin D. Sh.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar lehtë tre pasagjeret, shtetaset K. C., 25 vjeçe, L. C., 52 vjeçe dhe I. C., 30 vjeçe, të cilat kanë shkuar në spital për të kryer ekzaminimet mjekësore.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.