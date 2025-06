5 makina marrin flakë për çdo javë, por përse digjen? Ekspertët: Ja ku gabojnë shoferët?

Tiranë -Nëse udhëtojmë në rrugë interurbane sidomos tani në verë, jo rrallë herë na ndodh të shikojmë makina të përfshira nga flakët, që nuk lidhen me asnjë ngjarje kriminale, por me defekte teknike që e shkrumbojnë mjetin në pak sekonda dhe vënë në rrezik jetën e shoferit apo pasagjeret që janë në të.

Sipas statistikave të policisë, 5 makina digjen çdo muaj nga ky shkak.

“Është shifër e lartë krahasuar me mjetet që janë në Shqipëri. Duhet shmangur nxehja e tambureve nga frenimi i vazhdueshëm. Kur bëhen ndryshimi i vajrave dhe lubrifikanteve të lahet motori. Gjatë verës motorët me Diezel marrin zjarr nga bllokimi i filtrit particular. Shkak tjetër është edhe riparimi i sistemeve elektrike në servise të pacertifikuara“, shprehet eksperti Fadil Lukaj.

Pjesa më e madhe e rasteve janë konstatuar në orët e mëngjesit ose në momentin e ndezjes së automjetit, çka tregon për mungesë mirëmbajtjeje të rregullt apo përdorim të pjesëve jo origjinale.

Për të shmangur situate të tilla vlen që makinës t’i bëhet kontroll teknik periodik për të parë nëse makinës i janë hequr sisteme sigurie nga përdoruesit e mëparshëm apo janë kryer instalime të pasigurta.

Që dëmet mos marrin përmasa këshillohet që në makinë të mbahet një fikse zjarri 6 kg