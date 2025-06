Motori përplaset me një mjet në Kamenicë – humb jetën fëmija

KAMENICË – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në zonën e Kamenicës, ku një automjet është përplasur me një motorçikletë, duke sjellë si pasojë vdekjen e drejtuesit të motorçikletës.

Sipas informacioneve paraprake, përplasja ka ndodhur në një segment rrugor brenda territorit të Kamenicës, në rrethana që janë ende nën hetim. Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se drejtuesi i motorçikletës ka ndërruar jetë në vend, për shkak të plagëve të marra nga përplasja e fortë.

Policia ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të dinamikës dhe shkaqeve të aksidentit. Drejtuesi i mjetit tjetër është shoqëruar për marrje në pyetje, ndërsa grupi hetimor po punon për të përcaktuar përgjegjësitë dhe për të kryer veprimet e nevojshme procedurale.

Trupi i viktimës është transportuar në morg për ekzaminime të mëtejshme mjeko-ligjore.

Autoritetet u bëjnë apel të gjithë drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, për të shmangur tragjedi të tilla në rrugët e vendit.

Ngjarja mbetet në ndjekje.

Divjakë/Informacion paraprak

Rreth orës 12:30, në fshatin Kamenicë, automjeti me drejtues shtetasin R. Ç., është përplasur me motomjetin me drejtues një shtetas 15 vjeç.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë 15-vjeçari.

Eshtë shoqëruar në Komisariat drejtuesi i automjetit dhe po kryhen veprimet hetimore procedurale.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.