Çfarë të presim nga samiti i NATO-s në Hagë: Irani, Trumpi, shpenzimet, Ukraina. Edhe Kim Jongu

Nga 23 deri më 25 qershor, liderët e vendeve anëtare të NATO-s do të mblidhen në Hagë, në një samit që pritet të shënojë një moment kritik për aleancën.
Kjo është vizita e parë transatlantike e Presidentit Trump që prej rikthimit të tij në Shtëpinë e Bardhë, dhe fokusi do të jetë i trefishtë: rritja e shpenzimeve ushtarake, qëndrimi ndaj Ukrainës dhe reagimi ndaj tensioneve në rritje me Iranin – në sfondin e sulmeve ajrore të SHBA-së ndaj objekteve bërthamore iraniane këtë fundjavë.
SHPENZIMET USHTARAKE – NGA 2% NË 5%?
Një nga temat kryesore të samitit do të jetë shtimi i kontributeve për mbrojtje nga vendet anëtare. Aktualisht, objektivi është 2% e PBB-së për secilin vend, por Trump ka propozuar rritjen deri në 5%, një ide që po fiton mbështetje në disa kryeqytete evropiane. Alternativa më e mundshme është një kompromis deri në 3.5% gjatë dekadës së ardhshme.
Spanja është përjashtuar nga objektivi i 5%, dhe do të mbajë një nivel më modest prej 2.1%. Megjithatë, kjo lëvizje ka gjasa të ndikojë në qëndrueshmërinë e përbashkët të NATO-s.
UKRAINA – MË PAK NË QENDËR SE MË PARË
Ndërsa Ukraina do të jetë pjesë e diskutimeve, ajo nuk do të jetë fokusi kryesor i samitit si në vitet e mëparshme. Trump vazhdon të jetë skeptik ndaj pranimit të Ukrainës në NATO dhe është më i përqendruar tek baraspesha e shpenzimeve. Franca, Gjermania dhe Britania kanë premtuar mbështetje të vazhdueshme për Kievin, por nuk pritet një deklaratë e fuqishme si në samitet e mëparshme.
Presidenti ukrainas Zelensky do të marrë pjesë në darkën zyrtare, por nuk është konfirmuar ende nëse do të marrë pjesë në seancat zyrtare të samitit.
IRANI – PAS SULMIT TË SHBA-SË, NË QENDËR TË VËMENDJES
Sulmet ajrore të SHBA-së ndaj tre objekteve bërthamore iraniane (Fordow, Natanz dhe Isfahan) kanë futur Iranin në agjendën qendrore të samitit. Rreziku nga Teherani po shihet si pjesë e një aks të ri që përfshin Rusinë, Kinën, Iranin dhe Korenë e Veriut, të cilat po bashkëpunojnë për të sfiduar rendin perëndimor.
RUSIA, KINA DHE KOREJA E VERIUT – NJË BLOC I RI ARMIQËSOR
Inteligjenca daneze dhe ajo gjermane paralajmërojnë se pas Ukrainës, objektivi tjetër i Rusisë mund të jenë vetë vendet e NATO-s. Kina furnizon Rusinë me pjesë elektronike për luftë moderne, Irani jep dronë dhe ekspertizë teknike, ndërsa Koreja e Veriut ofron municione dhe personel.
Kjo bashkëpunim i zgjeruar mes Moskës dhe vendeve të linjës së ashpër rrit nevojën për praninë e trupave amerikane në Evropë, një pikë që disa zyrtarë të mbrojtjes amerikane në Evropë e kanë theksuar me forcë.
PRESIONI NDAJ TRUMP – ALEANCË APO KËRCËNIM?
Kthimi i Trump në skenën ndërkombëtare ka gjasa të shoqërohet me konfrontim diplomatik, sidomos nëse ai e ndjek stilin e tij të vjetër polemik dhe kërkon ndryshime të menjëhershme në strukturën e NATO-s. Por aleatët evropianë janë të kujdesshëm që të mos përshkallëzojnë tensionet me Uashingtonin.
Pikat kryesore që pritet të dalin nga samiti:
Rritja e objektivit të shpenzimeve ushtarake në 3.5–5% të PBB-së
Rikonfirmim i mbështetjes për Ukrainën, por me tone më të buta
Krijimi i një qëndrimi të përbashkët ndaj Iranit pas operacionit “Midnight Hammer”
Vlerësim i rrezikut të aleancave Rusi–Kinë–Iran–Kore e Veriut
Debat mbi vazhdimësinë e pranisë ushtarake amerikane në Evropë
Samiti i NATO-s këtë javë do të jetë një test i vështirë i unitetit transatlantik në një kohë kur kërcënimet globale janë më të bashkuara se kurrë më parë. /noa.al
