Rrezikoi pushuesit duke lundruar brenda perimetrit të sigurisë, gjobitet me 1 mln lekë drejtuesi i skafit

SHKODRA- Një 32-vjeçar është gjobitur me 100 000 lekë të rinj në Velipojë pasi lundroi brenda perimetrit të sigurisë duke rrezikuat jetën e pushuesve. Bëhet me dije se autoritet kanë bërë gjithashtu edhe bllokimin e mjetit lundrues. Gjithashtu Policia e Shtetit apelon për të gjithë përdoruesit e mjeteve lundruese që të respektojnë me përpikëri rregullat e lundrimit dhe perimetrin e sigurisë së përcaktuar për pushuesit në plazhe.

Njoftimi i policisë:

Në lidhje me një video të publikuar në rrjetet sociale, ku shfaqet një mjet lundrues tip skaf, duke lundruar brenda perimetrit të sigurisë për pushuesit, në zonën e Velipojës, ju informojmë se: Shërbimet e Policisë Kufitare kanë identifikuar drejtuesin e mjetit, shtetasin A. M., 32 vjeç, dhe kanë bërë bllokimin e mjetit lundrues.

Drejtuesit të mjetit lundrues, shërbimet e Policisë Kufitare i vendosën masën administrative prej 100 000 lekësh të rinj, në bazë të ligjit nr. 43/2020, neni 24, germa “c”. Policia e Shtetit apelon për të gjithë përdoruesit e mjeteve lundruese që të respektojnë me përpikëri rregullat e lundrimit dhe perimetrin e sigurisë së përcaktuar për pushuesit në plazhe.

Ftojmë qytetarët të denoncojnë çdo shkelje të rregullave të sigurisë në det, në numrin 112. Çdo rast do të trajtohet me reagim të menjëhershëm dhe në përputhje me ligjin.