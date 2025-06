Man.City siguron vendin në 16-she në Botërorin e Klubeve

SHBA – Me një ndeshje të mbetur në fazën e grupeve, Manchester City e ka arritur objektivin e tij dhe ka siguruar vendin në raundin e 16-shes të Kupës së Botës për Klube. ‘Qytetarët’ shëtitën nëpër stadiumin Mercedes-Benz dhe mposhtën Al Ain (6-0). City i “ri” tani është në garë për Kupën e Botës pas një sezoni për t’u harruar.

Dhe e bënë këtë me gola të mrekullueshëm. Sidomos dy të parët. Gündoğan, i cili është kritikuar shumë këtë sezon, e kaloi Cityn në avantazh me një goditje dënimi të hartuar bukur. E dyta erdhi nga goditja e dënimit direkte e Echeverrit. City e mbylli ndeshjen në pjesën e parë me një penallti nga Haaland.

Sulmuesi mund të kishte shtuar në rezultatin e tij, por nuk pati sukses. Cityzens po kalojnë një ditë të mirë në Atlanta dhe i bashkohen Bayernit, Flamengos dhe Juventusit, si ekipe që kanë kaluar tashmë në raundin e 16-sheve. Ata do të luajnë për vendin e parë në Grupin G kundër Juventusit të enjten e ardhshme në orën 21:00.

Guardiola kishte paralajmëruar tashmë në një konferencë për shtyp se do të ndryshonte formacionin titullar. Asnjë lojtar që luajti si titullar kundër Wydad nuk u përfshi në ndeshjen kundër Al Ain këtë mëngjes.

Megjithatë, trajneri vendosi në fushë një formacion të besueshëm titullar. Haaland ishte në sulm, Khusanov zuri krahun e djathtë pasi Rico Lewis u përjashtua, dhe Ait Nouri, transferimi i fundit i Cityt, ishte në formacionin titullar për herë të parë.

Siç pritej, City kishte topin në zotërim dhe ishte tashmë në avantazh që në minutën e 8-të. Gündoğan shënoi golin e parë me një gjuajtje të shkëlqyer me një goditje të lehtë në zonë mes një deti me këmbë kundërshtare. Mesfushori shfrytëzoi shtatin e shkurtër të portierit kundërshtar dhe shpiku një truk. Një gol me klas dhe delikatesë.

Claudio Echeverri imitoi shokun e tij të skuadrës dhe iu bashkua festës me një tjetër gol të shkëlqyer. ‘Djalli i vogël’ shënoi për herë të parë me një goditje dënimi direkte. Një përpjekje sensacionale me harkim. Është e vërtetë që muri nuk ishte pozicionuar në mënyrë optimale.

Echeverri është një tjetër emër që pritet të jetë një lojtar i rëndësishëm për Guardiolën. Rezultati ishte 2-0 para gjysmë ore dhe dikush mund ta imagjinonte tashmë se si do të përfundonte historia …

City ishte pranë shënimit të golit të tretë me një goditje me kokë të Gvardiol që u përplas në traversën. Pak para përfundimit të pjesës së parë, ‘cyborgu’ norvegjez shënoi. Haaland e mbylli ndeshjen me një penallti për të hapur bilancin e tij të golave ​​në Kupën e Botës për Klube. Të tre golat erdhën nga goditje standarde. Edhe një herë, City po përfiton nga këto lojëra.

Guardiola e futi Fodenin në fushë pas pushimit. Anglezi humbi besimin e trajnerit gjatë pjesës së fundit të sezonit të kaluar dhe u la jashtë formacionit titullar në disa ndeshje. City dukej se ishte në vështirësi dhe ra në gjumë. Matheus Nunes ishte pranë krijimit të një tjetër kryevepre pas disa gjuajtjeve me kokë në zonë, por gjuajtja e tij shkoi jashtë.

Lajmi më i mirë i ndeshjes ishte hyrja e Rodrit. Spanjoli kishte gjysmë ore për të vazhduar të futej në ritëm garues në ditëlindjen e tij të 29-të. Ait Nouri vazhdoi të kënaqej dhe të tregonte cilësitë e tij. Ndeshja ishte mjaft pa ngjarje dhe Guardiola nxori në fushë lojtarët e rinj. Reijnders dhe Cherki hynë në fushë.

City e thelloi epërsinë me një dopietë nga Gündoğan. Përsëri me një tjetër pritje të shpejtë. Një pasim në hapësirë ​​nga Bernardo Silva, gjermani përfundoi në të njëjtën mënyrë si goli i parë. Mesfushori u rikthye në golin e tij më të frytshëm.

Oscar Bobb e shfrytëzoi në maksimum kohën dhe shënoi golin e pestë me një gjuajtje të ngushtë në shtyllën e afërt. Në momentet e fundit, Cherki vendosi qershinë mbi tortë me golin e gjashtë dhe të fundit. Një disfatë historike për Cityn që i kualifikon ata për një vend në 16 të finales.