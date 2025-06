Vihen në pranga dy shqiptarë

ITALI- Dy shqiptarë janë arrestuar në Itali, pasi dyshohet se kanë dhunuan karabinierët gjatë aksionit. Sipas mediave vendase sherri ka ndodhur, pasi efektivët morën informacione se një person në gjendje të dehur kishte ndaluar para një lokali po shkatërronte një automjet të parkuar.

Patrulla ndërhyri, por karabinieri i parë që iu afrua shqiptarit 46-vjeçar u gjend nën dhunë fizike. Incidenti ndodhi në Corso Tripoli, ku edhe afrimi i efektivit të dytë nuk e qetësoi situatën. Më pas policët kanë përdorur edhe spraj me piper, por aty ka ndërhyrë shqiptari i dytë, 25-vjeçar, që gjithashtu goditi me grushte, shuplaka e shkelma efektivët. Pas sherrit të dy shqiptarëve me policët kanë ndërhyrë përforcimet e tjera për të prangosur dy të dyshuarit.