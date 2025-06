Pagoi 50 mijë euro për një vrasje për gjakmarrje, kapet në Britani shqiptari i kërkuar ndërkombëtarisht

BRITANI- Një i arratisur shqiptar i kërkuar pasi dyshohet se ka porositur një vrasjeje për gjakmarrje në Shqipëri, ka jetuar në Britani i pazbuluar për katër vjet. Lorenc Lala, 47 vjeç, u arrestua nga policia këtë javë pasi forcat e rendit në Shqipëri e gjurmuan atë në Mbretërinë e Bashkuar dhe lëshuan një urdhër arresti që kërkonte arrestimin dhe ekstradimin e tij për gjykim në vendin e lindjes.

Ai dyshohet se ka organizuar pagesën prej 50,000 eurosh (42,000 paund) për vrasjen e Albi Bashaliut në vitin 2021, në shenjë hakmarrjeje për vrasjen e mëparshme të një burri tjetër në fshatin Gjocaj të Peqinit. Kuptohet që Lala është larguar nga Shqipëria për në Britani me besimin se kjo i siguronte një vendndodhje më të sigurt jashtë mundësive të urdhrit të arrestit evropian. Që kur Britania doli nga BE-ja, ajo nuk është më pjesë e sistemit të urdhërarresteve.

“Një brez i ri shqiptarësh të përfshirë në krimin e organizuar dhe të kërkuar në Shqipëri, Itali, Greqi ose Gjermani po hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht kryesisht në pjesën e pasme të kamionëve”, tha një ekspert për krimin e organizuar shqiptar.

“Ata po e përdorin Mbretërinë e Bashkuar si një vend të sigurt për të shmangur sa më shumë që të munden çdo urdhër arresti evropian të lëshuar për ta.”, shtoi ai.

Chris Philp, sekretari i brendshëm në hije, tha: “Mbretëria e Bashkuar nuk mund të bëhet një lloj strehe e sigurt për kriminelët e rrezikshëm. Ne kemi nevojë për një goditje ndaj sigurisë kufitare për të siguruar që emigrantët e paligjshëm dhe kriminelët e rrezikshëm të mos mund të hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar.”

"Jam i shqetësuar se ky i dyshuar shqiptar mund të përpiqet të shfrytëzojë ligjet tona të dobëta për të drejtat e njeriut për të qëndruar këtu. Kjo është arsyeja pse akti i të drejtave të njeriut duhet të shfuqizohet për çështjet e imigracionit."

Lala u arrestua nga njësia e ekstradimit të Policisë Metropolitane dhe u paraqit para magjistratëve të Westminsterit me akuzat për komplot për vrasje në Shqipëri. Ai aktualisht po mbahet në paraburgim përpara një seance të mëtejshme dëgjimore në korrik, ndërsa Shqipëria kërkon ta ekstradojë atë.

Në një deklaratë, Policia e Shtetit Shqiptar tha se ai ishte akuzuar në mungesë për dyshimin e tij për “përfshirje në një vrasje për gjakmarrje, krijimin e kushteve për të vrarë dhe për anëtarësim në një grup të krimit të organizuar”.

“Vrasja e Albi Bashaliut ndodhi në vitin 2021. Lorenc Lala ishte organizatori i asaj vrasjeje, duke financuar të tjerë për ta kryer atë dhe duke krijuar kushtet që krimi të ndodhte. Ai më pas e ndihmoi vrasësin të largohej nga vendi i ngjarjes”, thuhej në deklaratë.

Pas vrasjes, Lala, i cili njihej edhe me pseudonimin Kristian Lala, iku nga Shqipëria. Ai u fsheh në Mbretërinë e Bashkuar. Vendndodhja e tij në Mbretërinë e Bashkuar u përcaktua përfundimisht nëpërmjet informacionit të ndarë nga policia shqiptare me autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar. Kreshnik Ajazi, kreu i prokurorisë në Elbasan, i cili hetoi këtë vrasje tha se e kishin zgjidhur çështjen pasi një anëtar i grupit kriminal vendosi të bashkëpunonte me policinë.

“Arrestimi i tij në Mbretërinë e Bashkuar dhe ekstradimi i mundshëm nga gjykatat britanike është një sukses i madh dhe vazhdon marrëdhënien e shkëlqyer midis autoriteteve tona në aspektin e bashkëpunimit të ndërsjellë në fushën e drejtësisë penale”, tha ai.

Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme tha: “Mbretëria e Bashkuar ka marrëveshje të gjera për të bashkëpunuar me partnerët e zbatimit të ligjit në të gjithë botën, përfshirë Shqipërinë, për të siguruar që Mbretëria e Bashkuar të mos jetë kurrë një strehë e sigurt për ata që kërkojnë t’i shmangen drejtësisë.”

Një burim nga Ministria e Brendshme tha se kishte marrëveshje zyrtare ekstradimi me Shqipërinë. Përpara se të largohej nga BE-ja, Mbretëria e Bashkuar e kishte në fuqi Urdhërin Europian të Arrestit vetëm me Shtetet Anëtare të BE-së, i cili nuk e përfshinte Shqipërinë.

Në vitin 2023 kalimet rekord të paligjshme të Kanalit nga më shumë se 12,000 shqiptarë në vitin 2022 çuan në një rritje të krimit, me 80 emigrantë shqiptarë që u dënuan me 130 vjet burg vetëm në katër muajt e parë të atij viti. Një sërë marrëveshjesh midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë për të goditur krimin dhe për të përshpejtuar deportimet ka bërë që numri i shqiptarëve që kalojnë kanalin të bjerë në vetëm 630 vitin e kaluar./ The Telegraph