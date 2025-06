Rrëfimi drithërues i Pogba për rrëmbimin e tij

FRANCE – Të gjithë e dinë për këtë çështje, por Paul Pogba rrallë ka folur për të. Të dielën, ai do të japë një dëshmi të gjatë në TF1, dhe fragmentet e para tronditëse janë transmetuar. Përtej çështjes ligjore, lojtari i Juventusit reflektoi mbi momentin kur jeta e tij ndryshoi.

Prita e tmerrit…

Në vitin 2022, Paul Pogba, lojtari francez me një karrierë të jashtëzakonshme, mendoi se do t’u bashkohej të dashurve të tij. Në vend të kësaj, ai u përball me dy burra të armatosur me kapuç në një apartament.

I mbajtur rob dhe i kërcënuar, atij iu urdhërua të paguante 13 milionë euro, ekuivalenti i një shpërblimi. Kampioni i botës i vitit 2018 kujton me tmerr kur gazetari e pyet nëse kishte frikë se mos vdiste.

"Kur të grabitin, ke armë. Nuk mund të shohësh. Ka njerëz me kapuç përpara teje. Nuk ke kohë as të mendosh për këtë. Thua ‘po’ për gjithçka."

Një rrëfim rrëqethës, i cili flet shumë për dhunën psikologjike të momentit. Kjo pritë shkaktoi një nga çështjet më të mëdha ligjore që përfshinte një futbollist të njohur francez.

Një çështje familjare zemërthyese…

Midis pesë burrave të dënuar në fund të vitit 2024 është edhe Mathias Pogba, vëllai i tij, i dënuar për zhvatje të organizuar dhe tentativë zhvatjeje. Ai mori një dënim me tre vjet burg, dy prej të cilave u pezulluan. Ai do ta vuajë dënimin e tij duke mbajtur një etiketë elektronike.

Pavarësisht tradhtisë, Paul Pogba nuk i ka prerë lidhjet: "Nuk është njësoj si më parë, por po, jemi në kontakt." Një fjali që flet shumë për kompleksitetin e lidhjeve familjare, edhe kur ato prishen nga tradhëtia.

I prezantuar si udhëheqësi i grupit, Roushdane K. u dënua me tetë vjet burg dhe një gjobë prej 20.000 eurosh. Atij iu dha gjithashtu një ndalim 10-vjeçar për mbajtjen e një arme zjarri.