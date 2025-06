Trump: Izraeli është më mirë në luftë, Irani më dobët. Europa nuk ndihmon dot

Washington- Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, komentoi deklaratat e ministrit të Jashtëm të Iranit, pas takimit të këtij të fundit me homologët e 3 shteteve të Evropës.

Duke folur për gazetarët, Trump tha se është “shumë e vështirë” t’i kërkosh Izraelit të ndalojë sulmet, një kërkesë që është bërë nga Irani në drejtim të Shteteve të Bashkuara.

Ai shtoi se, sipas tij, “Irani nuk dëshiron të flasë me Europën”, por të bisedojë me SHBA-të.

“Europa nuk do të mund të ndihmojë në këtë pikë,” deklaroi Trump.

I pyetur nëse një vendim për të sulmuar Iranin do të ishte më i vështiri gjatë presidencës së tij, Trump u përgjigj: “Nuk mund ta them tani. Mund t’jua them pas një viti… nuk mund ta dish për këto vendime.”

Ai shtoi gjithashtu se mund ta mbështesë një armëpushim mes Izraelit dhe Iranit, në varësi të rrethanave. Megjithatë, e përshkroi situatën si të ndërlikuar.

“Është paksa e vështirë të bësh dikë të ndalet në këtë konflikt.”

“Izraeli po e menaxhon shumë mirë luftën, ndërsa do të thosha se Irani është më dobët,” përfundoi Trump.

Gjatë takimit diplomatik në Gjenevë me përfaqësues evropianë, zyrtarët iranianë e bërë të qartë se nuk do të angazhohen në bisedime të drejtpërdrejta me Shtetet e Bashkuara për çështjen bërthamore, nëse Izraeli nuk ndalon sulmet ndaj Iranit.