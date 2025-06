Incidente të rënda gjatë derbit të Tripolit në Libi…Tifozë dhe gjyqtari, të plagosur! Një autobusi i vihet flakë. Video

LIBI – Derbi libian në Tripoli midis Al-Ahli dhe Al-Ittihad, pjesë e kampionatit kombëtar, u shndërrua në një makth të mërkurën. Ndeshja u ndërpre, dhe më pas u ndërpre përfundimisht para përfundimit të pjesës së parë, pas disa incidenteve që ndodhën brenda dhe jashtë fushës. Ky episod i fundit e zhyt futbollin libian edhe më thellë në krizë.

Përleshjet filluan në minutën e 39-të. Marokeni Nawfel Zerhouni hapi serinë e golave ​​për mysafirët nga Al-Ittihad me një goditje dënimi. Por shpërtheu një përleshje midis lojtarëve të të dyja ekipeve, duke bërë që gjyqtari të pezullonte ndeshjen, përpara se ta ndalonte atë disa minuta më vonë.

Pas dyerve të mbyllura, tifozët e të dyja ekipeve pushtuan tribunat e stadiumit për t’u përfshirë në përleshje të dhunshme. Fusha shpejt u shndërrua në një skenë kaosi.

Shumë ifozë janë plagosur rëndë, autobusi është djegur…

Arbitri portugez, lojtarët dhe stafi i të dyja ekipeve u detyruan shpejt të largoheshin nga fusha për të kërkuar siguri. Por kaosi u përhap edhe jashtë stadiumit. Raportohet se ndaj tifozëve të Al-Ahli u qëllua me municion luftarak dhe autobusi i Al-Ittihad u dogj.

Disa tifozë të Al-Ahli thuhet se u plagosën, disa prej tyre "seriozisht", siç njoftoi klubi në llogarinë e tij X. Sipas mediave lokale, gjyqtari portugez Fabio José Costa u plagos gjatë incidentit. Përleshjet thuhet se vazhduan gjatë gjithë mbrëmjes së vonë në kryeqytetin libian.

Duke pasur parasysh rëndësinë e ngjarjeve, të dy klubet lëshuan deklarata zyrtare duke dënuar këto akte dhune dhe duke bërë thirrje për qetësi dhe respekt për vlerat sportive. Al-Ahli dhe Al-Ittihad gjithashtu bënë thirrje për një hetim të plotë për të vlerësuar këto incidente dhe për të identifikuar ata që janë përgjegjës.

🚨 Chaos in Libya.

The Tripoli derby between Al-Ittihad and Al-Ahly was abandoned in the 39th minute after violence broke out on and off the pitch.

🔥 It started after Noufel Zerhouni scored and celebrated.

🚪 Fans breached security despite a closed-door order.

🚌… pic.twitter.com/3QwTyBeOmo

— Micky Jnr (@MickyJnr__) June 19, 2025