E papritur! Botafogo ka mposhtur 1-0 PSG-në në Kupën e Botës për Klube

SHBA – PSG ka rënë nga vendi i nëntë në renditje. Pas një fitoreje hapëse kundër Atlético Madrid (4-0) të dielën, kampionët evropianë u mposhtën në mënyrë të papritur nga Botafogo e John Textor (0-1) këtë të premte në Pasadena.

PSG nuk kishte humbur në asnjë garë që nga 3 maji, por kampionët evropianë dukeshin të lodhur në mënyrë të kuptueshme në disa momente para një turme të gjallë prej 53.699 spektatorësh në Rose Bowl.

Pa frymëzim dhe të bllokuar nga një gol në kundërsulm në pjesën e parë nga Igor Jesus (36’), të besuarit e Luis Enriques tani janë të dytët në grupin e tyre, të barabartë me pikë (3) me Atléticon, ndërsa brazilianët janë të parët me 6 pikë.

Mijëra tifozë brazilianë të zhurmshëm udhëtuan për të festuar një nga fitoret më të jashtëzakonshme në historinë e Botafogos. Klubi do të përballet me Atléticon të hënën në Rose Bowl me një shans të papritur për të kaluar këtë grup të vështirë.

Gjithashtu edhe Paris Saint-Germain do të përpiqet të arrijë fazën finale të hënën në mbrëmje (ora 21:00) kundër Seattle.