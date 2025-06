Rama në 34-vjetorin e PS-së: ‘Në këtë mandat të katërt vijmë me një skuadër të re!’

Tiranë, 19 qershor 2025 – Kryeministri Edi Rama ka deklaruar mes të tjerash në 34-vjetorin e PS se Partia Socialiste ka ndërtuar një strukturë të mirëorganizuar për të përballuar sfidat që lidhen me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, duke e cilësuar Kuvendin si shtyllën kryesore të këtij procesi në vitet në vijim.

Rama theksoi se shpërndarja e kujdesshme e përfaqësimit në çdo territor ka krijuar një skuadër të aftë për të mbajtur peshën e këtij misioni të rëndësishëm.

“Shpërndarja më e mirë e peshës së përfaqësimit në çdo territor që i japin kësaj skuadre mundësinë që të përballojnë me sukses peshën e madhe që do të duhet të mbajnë në këto vite, kur parlamenti do të duhet të bëhet shtylla kryesore e procesit të anëtarësimit. Unë besoj që si rezultati i mirë-organizimit dhe të një beteje të bërë me përkushtim kemi edhe një skuadër mbështetëse, premtuese në të gjitha njësitë administrative dhe zonat ku PS është angazhuar gjatë gjithë këtyre muajve në mbështetje të grupeve të kandidatëve për deputetë. Vlerat kryesore janë burimet e veta njerëzore”, tha Rama.