Rebelët Huthi dalin hapur: Do mbështesim Iranin kundër Izraelit

Jemen- Konflikti në Lindjen e Mesme vijon të përshkallëzohet, teksa luftës duket se do i bashkohet dhe Jemeni.

Një zyrtar nga lëvizja Huthi e Jemenit, e cila është aleate me Iranin, i tha kanalit televiziv Mubasher të Al Jazeera të martën se grupi do të ndërhynte për të mbështetur Iranin kundër Izraelit, ashtu siç bëri për të mbështetur palestinezët në Gaza. Mohammed al-Bukaiti përsëriti gjithashtu se grupi po koordinohet me Teheranin gjatë përshkallëzimit të vazhdueshëm ushtarak me Izraelin.

Huthi, të cilët kanë nisur sulme kundër Izraelit në mbështetje të palestinezëve në Gaza, thanë të dielën se e kanë shënjestruar Izraelin në koordinim me Iranin, hera e parë që një grup i mbështetur nga Irani ka njoftuar publikisht bashkëpunimin e tij me Teheranin në sulme.