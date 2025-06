Armë dhe drogë në makinë, arrestohet 22-vjeçarja shqiptare në Rodos të Greqisë

GREQIA- Një 22-vjeçare shqiptare është arrestua në portin e Rodosit, menjëherë pasi mbërriti me traget nga Pireu. Mediat greke shkruajnë se ajo është kapur me mbi 2.2 kilogramë kokainë të fshehur në valixhen e saj. Bëhet me dije se e reja shqiptare nuk ka bërë rezistencë gjatë arrestimit, ndërsa policia po heton nëse pas saj fshihet ndonjë rrjetet i organizuar trafikantësh drogë.

Gjithashtu mësohet se gjatë kontrollit, përveç 2.248 gramëve kokainë, oficerët sekuestruan edhe një pistoletë 9 mm, 49 fishekë si dhe 1.300 euro para cash. Bëhet me dije se 22-vjeçarja ndodhet aktualisht në paraburgim dhe pritet të dalë nesër në mëngjes para Prokurorisë së Rodosit, ku do t’i komunikohet zyrtarisht akuza për trafik të lëndëve narkotike dhe armëmbajtje pa leje.