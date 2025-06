Bayern ekzagjeron në Kupën e Botës për Klube. Rreh Auckland City 10 me 0

SHBA – Bayern Munich e nisi udhëtimin e tij në Kupën e re të Botës për Klube me një fitore sensacionale 10-0 ndaj Auckland City.

Në Cincinnati nuk kishte garë: në minutën e 22-të ishte një ‘poker’ për gjermanët, ndërkohë që Musiala, i cili hyri në fushë nga stoli shënoi një ‘hat-trick’ (67′, penallti në 73′ dhe 84′), përveç dy golave ​​të Coman (6′ dhe 22′), Olise (20′ dhe 45’+3) dhe Muller (45′ dhe 89′), nënshkrimi i fundit ishte nga Boey (18′). Kampionët gjermanë morën kryesimin në Grupin C.

Bayern i bëri gjërat të qarta menjëherë: 10-0 në debutimin e tyre, pavarësisht faktit se kampionët gjermanë u gjendën përballë amatorëve të Auckland City, përfaqësues të Oqeanisë. Rezultati është ende mbresëlënës, dhe duhet shtuar gjithashtu se ndeshja në Cincinnati zgjati, për ta ekzagjeruar, 22 minuta: në çerekun e parë të ndeshjes, në fakt, tabela e rezultateve tregonte tashmë 4-0.

Coman e theu barazimin në minutën e 6-të, duke shënuar me kokë pas një pritjeje fillestare nga portieri i Auckland. Por ishte midis minutës së 18-të dhe të 22-të që sfida përfundoi: Boey shënoi diagonalisht në zonë me një asist nga Coman, pastaj Olise e shënoi topin pas një loje të shkëlqyer nga Muller dhe vetë ish-lojtari i Juventusit shënoi dy gola me një gjuajtje të saktë me të majtën në kënd.

Debutimi ishte tashmë pas tij, por pjesa e parë përfundoi 6-0: Olise shënoi përsëri në kohën shtesë të pjesës së parë, një gol i paraprirë nga një gol i parë nga Thomas Muller.

Me rezultatin kryesisht të garantuar, Kompany largon nga loja Coman dhe Olise të çliruar në vend të Gnabry dhe Karl. Ndër lojtarët e rinj në fushë është edhe Musiala, i cili së pari i afrohet menjëherë shënimit me kokë, pastaj e gjen në minutën e 67-të me një gjuajtje të saktë me të djathtën që e bën rezultatin 7-0. Kalojnë disa minuta dhe talenti i Bayernit merr një kthesë edhe nga pika e penalltisë: portieri është me këmbë të gabuar dhe rezultati është 8-0.

Në minutën e 84-të, madje edhe tregolëshi me gabimin e dukshëm të Tracey, i cili nuk arrin të ndërtojë nga mbrapa dhe i shërben përsëri Musiala, i cili thjesht nuk mund të humbasë.

Së fundmi, 10-0, i përfaqësuar nga dy gola në një goditje gërshërë në fluturim nga Muller që mbyll llogaritë. Përfundon me shifra dyshifrore për ekipin e Kompanyt, i cili e nis në mënyrën më të mirë dhe i jep Benficas dhe Bocas, rivalëve të tjerë të përfshirë në grupin C, nga ana tjetër, një debutim makth për Auckland.