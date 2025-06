Itali/ Shqiptari godet me thikë maqedonasin për arsye xhelozie

Një ngjarje e rëndë ndodhi pasditen e sotme në Lido Adriano, në zonën e Ravenës në Itali, përpara Bar Cristallo.

Për arsye ende të paqarta, ndoshta xhelozi, dy të huaj, një shqiptar dhe një maqedonas, u përballën me njëri-tjetrin dhe njëri prej të dyve u godit disa herë me thikë.

Sulmuesi shqiptar, mbi të pesëdhjetat, iku me një motoçikletë, por duket se është një person tashmë i njohur për policinë që është në ndjekje të tij.

Personi i therur me thikë, një 23-vjeçar, u shpëtua nga 118 persona, u intubua në vend dhe u transportua në spitalin Bufalini në Cesena, me një helikopter shpëtimi, me kod të ashpërsisë së lartë. Karabinierët dhe policia ndërhynë në vendngjarje dhe po hetojnë për të hedhur dritë mbi incidentin.