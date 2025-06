Trump: E dija për sulmin e Izraelit ndaj Iranit, por SHBA-të nuk janë përfshirë

SHBA- Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha në një intervistë me Fox News se ai dinte paraprakisht për planet e Izraelit për të sulmuar Iranin, por përsëriti se SHBA-të nuk ishin të përfshira. Uashingtoni, shtoi ai, kishte njoftuar të paktën një aleat kyç në Lindjen e Mesme se sulmi do të ndodhte. Trump theksoi se SHBA-të janë gati të mbrojnë veten dhe Izraelin në rast të një hakmarrjeje nga Irani.

“Unë gjithmonë shpresoj për negociata”, tha ai, duke shtuar se Irani “nuk mund ta ketë armën bërthamore”.

Trump gjithashtu përsëriti gjithashtu se shpreson që Irani do të vazhdojë negociatat me SHBA-në për të kufizuar programin e tij bërthamor. Në të njëjtën kohë, ai konfirmoi se ka disa zyrtarë (iranianë), udhëheqës që nuk do të kthehen.

Presidenti amerikan më në fund tha se qeveria e tij kontaktoi një aleat kyç në Lindjen e Mesme para sulmit për ta informuar, pa specifikuar se për cilin vend bëhej fjalë.

"Po presim përgjigjen e Iranit, nëse është e nevojshme do ta mbrojmë Izraelin. Irani nuk mund të ketë një bombë bërthamore dhe shpresojmë të kthehemi në tryezën e negociatave. Do ta shohim”, tha Presidenti i SHBA-së Donald Trump.