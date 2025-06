Plagosja e Fatos Cenajt në Itali/ Hetuesit dyshojnë se ish-policit i bënë pritë

ITALI- Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me plagosjen e 59-vjeçarit i shqiptar, Fatos Cenaj në Itali. Raportohet se hipoteza e një të shtëne të pavullnetshme të qëlluar nga një pushkë nga ndonjë banor i zonës me qëllim testimin e një arme të re është hedhur poshtë. Policia ka ngritur dyshimet se plagosja e ish-policit mund të jetë një pritë.

Gjurmët e një prite po fitojnë terren. Po hetohet hipoteza se një makinë iu afrua 59-vjeçarit nga pas ndërsa ai po ngiste biçikletën e tij për të shkuar në punë në një fermë aty pranë, rreth dy kilometra larg shtëpisë.

Nga dritarja, një vrasës me pagesë mund ta ketë qëlluar nga afër derisa ai ra në tokë. Plaga e shkaktuar në lartësinë e veshit është pothuajse e padukshme. Kjo do të sugjeronte përdorimin e një pistolete për përdorim sportiv. Ajo që hipotetizohet është se Fatos Cenaj gjatë karrierës së tij ka shqetësuar ndonjë krimineli të profilit të lartë, i cili, vite më vonë, organizoi dikë për t’u hakmarrë ndaj tij. Gjendja e tij është ende kritike.

Hetuesit po përpiqen përmes një aktiviteti të kujdesshëm teknik të përgjojnë të gjitha linjat telefonike që në kohën e tentativës së vrasjes kishin qenë të lidhura me qelizat e Fontaniva dhe konkretisht ato në afërsi të Via Casoni Basse. Një zonë ku është e lehtë të arrish me makinë dhe të largohesh i pashqetësuar.