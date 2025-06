‘Mbytën’ ishullin grek me drogë, në pranga 3 shqiptarë

Tre shtetas shqiptarë, një prej të cilëve i kërkuar nga SPAK, kanë rënë në prangat e policisë greke në një operacion të gjerë anti-drogë të zhvilluar në ishullin e Mykonos.

Nga hetimi policor, doli në pah ekzistena e një grupi kriminal, anëtarët e së cilës, të paktën që nga maji i vitit 2025, tregëtonin sasi kokaine, kokaine rozë, marijuane dhe tableta droge në zonën e Mykonosit.

Konkretisht, anëtarët e grupit u vendosën në tre banesa me qira, ngjitur me njëra-tjetrën, të cilat i përdorën si “strehëza”, duke ruajtur lëndët narkotike. Pastaj ata udhëtonin ose me automjet privat ose me motoçikletë, të cilat i kishin si mjete “operative”, në zona të ishullit, ku ua shisnin substancat “klientëve” të tyre, duke përfituar një përfitim të madh financiar.

Në prangat e policisë ranë Spiro Lila, 30 vjec dhe Roland Allka, 33 vjec, të dy nga Gramshi si dhe Euglend Dumi, 36 vjec, nga Vaqarri i Tiranës. Lila rezulton person i shpallur në kërkim nga SPAK, si pjesë e një grupi kriminal me bazë në Sarandë, të goditur në maj 2019 nga ish-Prokuroria e Krimeve të Rënda, që kryente trafik ndërkombëtar droge.

Lidhur me operacionin në Greqi, grupi, për të arritur qëllimin e tyre të paligjshëm dhe për të shmangur zbulimin, gjatë tregëtimit të substancave, një anëtar i organizatës qëndroi jashtë banesave, duke vepruar si roje telefonike. Në të njëjtën kohë, anëtarët që po udhëtonin drejt pikës së transportit ose lëviznin në zona të ndryshme të ishullit, duke bërë ndalesa të shkurtra, duke vëzhguar automjetet që kalonin, ose lëviznin me shpejtësi të lartë, duke bërë manovra të rrezikshme.

Nga kontrollet e kryera, me ndihmën e një qeni policie dhe u gjetën dhe u sekuestruan 932.22-gram kokainë, 7 gram kokainë rozë, 899 gram marijuanë, 1.4 gram metamfetaminë kristalore, 93 tableta narkotike, 5.060 euro, 1 pistoletë, 10 fishekë, 1 thikë, 1 automjet, 1 motorr, 3 peshore elektronike precize dhe 4 telefona celularë.

Siç ka rezultuar, përfitimi i paligjshëm financiar i pritur i grupit nga shitja e lëndëve narkotike të sekuestruara tejkalon shumën prej 100.000 euro.

Sasitë e drogës së sekuestruar do të dërgohen për ekzaminim laboratorik, ndërsa shuma e sekuestruar e parave do të dërgohet në Zyrën e Depozitave dhe Kredive të Zyrës Tatimore të Mykonos.