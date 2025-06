Vodhën 6 milionë lekë të vjetra në një banesë, arrestohen autorët në Korçë

Pas një hetimi të gjatë dyvjeçar, Policia e Korçës ka zbardhur vjedhjen e ndodhur më 4 dhjetor 2023 në fshatin Goskovë, ku nga banesa e shtetasit A. S. u vodhën 600 mijë lekë të rinj (rreth 6 milionë lekë të vjetra).

Operacioni policor i koduar “Goskova” çoi në arrestimin e njërit prej autorëve dhe në ekzekutimin e masës së sigurisë ndaj një tjetri, i cili ndodhet aktualisht në burg për një vepër tjetër penale. Gjithashtu, është proceduar në gjendje të lirë edhe një 16-vjeçar, nip i pronarit të banesës, i dyshuar si bashkëpunëtor.

Sipas hetimeve të zhvilluara në bashkëpunim me Prokurorinë dhe me përdorimin e metodave speciale të hetimit, është dokumentuar me prova ligjore se tre shtetas kanë bashkëpunuar për të realizuar vjedhjen. Autorët dyshohet se kanë detyruar djalin e pronarit të banesës që t’u siguronte çelësin e kasafortës ku ndodheshin paratë.

Në kuadër të hetimit:

U arrestua shtetasi S. T., 24 vjeç, banues në Korçë.

U ekzekutua masa e sigurisë “arrest në burg” për shtetasin A. Ç., 21 vjeç, banues në Goskovë, aktualisht i dënuar për një tjetër vepër penale.

Për 16-vjeçarin e dyshuar si bashkëpunëtor, është caktuar masa “detyrim për t’u paraqitur në Policinë Gjyqësore”.

Të gjithë autorët përballen me akuzat për “vjedhje me pasoja të rënda e kryer në bashkëpunim” dhe “shtytje të të miturve në krim”. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.