Prokuroria e Tiranës ka zbardhur detaje tronditëse nga një prej sagave më të errëta të hakmarrjes në vitet e fundit, që nisi me ekzekutimin me eksploziv të Aleksandër Sadikajt (Sanco) në qershor 2022, dhe kulmoi me vrasjen mafioze të biznesmenit Edmond Papa në dhjetor të po atij viti.

Sipas dosjes hetimore, Andreu Bode, i dyshuar si ekzekutor i Papës, dhe Albano Velo, bashkëpunëtor i tij, kanë vepruar për llogari të Adriatik Kalemit, kushëri i Sadikajt. Tre javë para krimit, më 27 nëntor 2022, Bode, Kalemi dhe një i tretë, Artur Kalemi, janë filmuar duke kryer një ritual vëllazërie ku pinë gjakun e njëri-tjetrit, një akt i rrallë dhe simbolik që dëshmon për një pakt të fortë hakmarrjeje.

Prokuroria ka kërkuar 30 vite burg për Boden dhe 25 për Velon, ndërsa thekson se vrasja e Papës ishte e planifikuar me kujdes. Bode përdorte makina me qira, ndërsa Velo përdorte një automjet me targa të ndryshuara për të fshehur gjurmët. Ata e përgjonin viktimën për ditë me radhë, duke ndjekur lëvizjet e tij mes Lushnjes dhe Fierit dhe edhe gjatë vakteve të drekës.

Në celularin e Velos janë gjetur video të armëve dhe foto me Boden, si dhe një fotografi e vetë Edmond Papës, duke përforcuar provat për planifikimin dhe ndjekjen e objektivit.

Hakmarrja mes familjeve Sadikaj–Kalemi–Papa ka sjellë pasoja tragjike. Pas vrasjes së Sadikajt në 2022, ndodhi ekzekutimi i Papës, një atentat ndaj Adriatik Kalemit në Greqi, dhe një tjetër ndaj vëllait të tij, Zamirit, në Tiranë. Në verën e vitit 2024, saga mori përmasa edhe më tragjike kur u vra babai i tyre, Shyqyri Kalemi, 70 vjeç, në një atentat në Memaliaj, ku humbën jetën edhe dy të pafajshëm: kamarieri Gledian Muka dhe klienti Marsel Çela.

Ngjarja mbetet një shembull ekstrem i hakmarrjes së organizuar, ku lidhjet familjare, ritualet dhe dhuna përshkallëzuan në një seri tragjedish që ende vazhdojnë të trazojnë opinionin publik.