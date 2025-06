Bie qeveria në Holandë. Lideri i ekstremit të djathtë tërheq partinë e tij nga koalicioni qeverisës. Shkak polemikat për emigracionin

HOLANDË- Lideri i ekstremit të djathtë, Geert Wilders, njoftoi të martën në mëngjes se partia e tij do të largohej nga koalicioni qeverisës në Hagë, duke rrëzuar kështu qeverinë dhe duke e futur Holandën në trazira.

Partia për Liri (PVV) e Wilders u largua nga koalicioni për shkak të një debati të ashpër mbi qëndrimin e qeverisë mbi azilin. “Asnjë nënshkrim për planet tona të azilit. Asnjë ndryshim në marrëveshjen [e koalicionit]. PVV po largohet nga koalicioni”, postoi Wilders në X.

Qeveria holandeze, një koalicion midis PVV-së së ekstremit të djathtë të Wilders, Lëvizjes populiste Fermerë-Qytetarë (BBB), Kontratës së Re Sociale të qendrës (NSC) dhe Partisë liberale Popullore për Liri dhe Demokraci (VVD), kishte planifikuar bisedime të martën në mëngjes për të diskutuar kërkesat e Wilders për masa më të rrepta për azil.

Wilders donte që partnerët e tij të koalicionit të angazhoheshin menjëherë ndaj “planit dhjetëpikësh” të prezantuar nga PVV-së. Si ai ashtu edhe partnerët e tij të koalicionit dyshonin se do të kishte një marrëveshje në takim, dhe kështu ndodhi.

“PVV u premtoi votuesve politikën më të rreptë të azilit ndonjëherë, duke përfshirë një propozim për të mbyllur kufijtë për azilkërkuesit”, u tha Wilders gazetarëve të martën në mëngjes.

Kur partnerët e tij të koalicionit refuzuan të nënshkruanin planet, “nuk kisha zgjidhje tjetër veçse të thoja: Ne heqim dorë nga mbështetja për këtë kabinet”, tha ai.

Udhëheqësit e partive të tjera reaguan me zemërim ndaj vendimit të Wilders për të hedhur në erë qeverinë. Presidentja e BBB-së, Caroline van der Plas, e quajti veprimin e Wilders “të papërgjegjshëm”. Ajo shkroi në X se “kushdo që ndalet tani, po ia ofron Holandën të majtës në një pjatë argjendi”.

“Ne kishim shpresuar që ai [Wilders] do të kishte pasur një natë të qetë dhe do ta kishte menduar mirë. Por ai erdhi me një njoftim shumë të shkurtër”, tha Nicolien van Vroonhoven nga NSC për transmetuesin publik holandez NOS, duke shtuar: “Kjo është vërtet e pakuptueshme.”

Presidentja e VVD-së, Dilan Yeşilgöz, tha në reagimin e saj se Wilders “po e vendos përsëri interesin e tij mbi interesin e vendit. Duke ikur. Në një kohë pasigurie të paparë”.

Lëvizja e Wilders nuk kishte të bënte vërtet me migracionin, argumentoi ajo. “Ne do të bënim gjithçka që ishte e mundur. Çdo gjë për të cilën kishim rënë dakord ishte vonuar nga paqëndrueshmëria e PVV-së.”

Qeveria holandeze, e para që përfshinte PVV-në e Wilders, ka qenë në fuqi për më pak se një vit, pas muajsh bisedimesh për ta krijuar atë pasi e djathta ekstreme fitoi një fitore tronditëse në zgjedhjet e nëntorit 2023 . Kolapsi vjen vetëm disa javë para një samiti të rëndësishëm të NATO-s që po mbahet në Hagë, në të cilin aleatët pritet të rrisin ndjeshëm shpenzimet e mbrojtjes.