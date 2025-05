PSG-Inter, flet Marquinhos: Jemi gati për finalen, do t’iu japim vlerë ideve tona

Në përfundim të stërvitjes së fundit të PSG-së, përpara finales së Ligës së Kampionëve kundër Interit, që do të luhet sonte në Mynih, ka folur kapiteni dhe mbrojtësi brazilian Marquinhos për mikrofonat e “Sky Sport”: “Arrij në këtë finale shumë mirë, me një skuadër ndryshe krahasuar me finalen e parë që kemi luajtur. Kemi rregulluar detajet e fundit dhe jemi gati për t’u përballur me Interin”.

Si mendoni ta ndaloni duetin Lautaro Martinez-Marcus Thuram?

Kemi punuar shumë në fazën mbrojtëse, por nuk do të ndryshojmë qasje. Kemi rregulluar disa detaje për të provuar të neutralizojmë cilësitë e dy sulmuesve të Interit, por jo vetëm kaq. Do të kemi kujdes edhe ndaj lojtarëve kundërshtarë të krahut. Në përgjithësi, do të përpiqemi t’i japim më shumë vlerë mënyrës sonë të lojës sesa të mendojmë vetëm për Interin. Do të ishte një gabim.