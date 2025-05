Kallas: ‘Situata në Gaza është e tmerrshme! Do ta rishikojmë marrëveshjen e bashkëpunimit me Izraelin’!

Bruksel- Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Kaja Kallas ka deklaruar se situata në Gaza mbetet e tmerrshme dhe sulmet e Izraelit në Gaza shkojnë përtej asaj që është e nevojshme në luftën kundër Hamasit.

Kallas tha se anashkalimi i misioneve të ndihmës nga OKB-ja dëmton parimet humanitare, duke iu referuar gjithashtu rreziqeve që fshihen në përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve.

Kalas u pyet nga gazetarët në lidhje me shqyrtimin e marrëveshjes së tregtisë dhe bashkëpunimit me Izraelin nga BE-ja, për shkak të sulmit të zgjeruar në Gaza, duke thënë se është vendosur të fillojë procesi i shqyrtimit të marrëveshjes.

"Ne patëm një diskutim shumë intensiv me ministrat e jashtëm dhe vendosëm të fillojmë shqyrtimin", deklaroi ajo, duke theksuar se diskutimi përkatës me ministrat e jashtëm do të zhvillohet në qershor dhe atëherë do të paraqiten propozimet përkatëse.