Interi siguron brazilianin Luis Henrique. Marrëveshja arrihet për 23 milionë euro, plus bonuse

Interi është gati të realizojë goditjen e dytë të merkatos verore, pas transferimit të Sucic, duke siguruar nga Olympique Marseille shërbimet e anësorit brazilian Luis Henrique. Siç raporton “TuttoMercatoWeb”, zikaltërit kanë arritur marrëveshjen me klubin francez në bazën e 23 milionë eurove fikse, plus bonuse.

Lojtari pritet të firmosë një kontratë 4-vjeçare me Interin, me opsion për një vit shtesë, me pagë prej 2.5 milionë eurosh në sezon. Luis Henrique mund t’i bashkohet skuadrës së Interit që javën e ardhshme, në prag të Kupës së Botës për Klube.

I thirrur për të ofruar një alternativë në krahun e djathtë për Denzel Dumfries, lojtari i lindur në vitin 2001 ka regjistruar 35 paraqitje këtë sezon me fanellën e Marseille, mes kampionatit dhe kupës kombëtare, duke kontribuar me 9 gola dhe 10 asiste.

I preferuari i trajnerit Roberto De Zerbi, Luis Henrique ishte lojtari i tretë më i përdorur i Marseille me 2800 minuta të luajtura, i tejkaluar vetëm nga Greenwood dhe Hojbjerg.