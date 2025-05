Vendimi: Vaksina ndaj Kovidit nuk rekomandohet më për fëmijët. Mjekët: E rrezikshme!

Vaksinat kundër COVID-it nuk rekomandohen më për fëmijët e shëndetshëm dhe gratë shtatzëna, thotë Kennedy

Sekretari amerikan i Shëndetësisë, Robert F. Kennedy Jr., njoftoi të martën se vaksinat kundër COVID-19 nuk rekomandohen më për fëmijët e shëndetshëm dhe gratë shtatzëna — një vendim që menjëherë u vu në pikëpyetje nga disa ekspertë të shëndetit publik.

Në një video prej 58 sekondash të postuar në rrjetin social X, (e gjeni më poshtë), Kennedy tha se ai kishte hequr vaksinat kundër COVID-it nga rekomandimet e Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) për këto grupe. Në video nuk ishte i pranishëm askush nga CDC-ja, dhe zyrtarët e kësaj agjencie iu referuan pyetjeve për këtë njoftim vetë Kennedy-t dhe Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore të SHBA (HHS).

Nuk u dhanë hollësi të tjera dhe zyrtarët e HHS nuk iu përgjigjën menjëherë pyetjeve për mënyrën si u mor ky vendim, raporton noa.al duke cituar AP.

Disa mjekë dhe drejtues të shëndetit publik e cilësuan këtë lëvizje si shqetësuese dhe konfuze. "Nuk ka të dhëna apo informacione të reja, vetëm një qasje e bazuar në ndjesi momentale,” tha Michael Osterholm, drejtor i Qendrës për Kërkime dhe Politika të Sëmundjeve Infektive në Universitetin e Minesotës.

Zyrtarët amerikanë të shëndetësisë, duke ndjekur rekomandimet e ekspertëve të sëmundjeve infektive, kanë bërë thirrje për marrjen vjetore të dozës përforcuese të vaksinës kundër COVID-it për të gjithë amerikanët që janë 6 muajsh e lart.

Megjithatë, ideja për të ndryshuar këto rekomandime nuk është krejtësisht e papritur. Me rënien e pandemisë së COVID-it, ekspertët kanë diskutuar gjithnjë e më shumë mundësinë për t’u përqendruar në vaksinimin e atyre mbi 65 vjeç — grupi më i rrezikuar për vdekje dhe shtrime në spital.

Një komision këshillues i CDC-së pritet të mblidhet në qershor për të dhënë rekomandimet e veta për vaksinat e vjeshtës. Opsionet përfshijnë rekomandimin e vaksinës për grupet me rrezik të lartë, por duke e lënë si mundësi për të tjerët që janë me rrezik më të ulët.

Por Kennedy, një prej zërave kryesorë kundër vaksinave përpara se të emërohej Sekretar i Shëndetësisë, vendosi të mos presë rishikimin shkencor të panelit. Ai deklaroi se dozat përforcuese të vaksinës janë rekomanduar për fëmijët “pavarësisht mungesës së çdo të dhëne klinike” që ta mbështesë këtë vendim.

Disa mjekë dhe drejtues të shëndetit publik shprehën shqetësim që zyrtarët e HHS kanë anashkaluar një proces shkencor rishikimi që është ndjekur për dekada, ku ekspertët — në mbledhje publike — shqyrtojnë të dhënat mjekësore dhe diskutojnë të mirat e të këqijat e ndryshimeve në politika.

“Është një precedent i rrezikshëm. Nëse mund të bëhet kjo me këtë vaksinë, mund të ndodhë edhe me çdo vaksinë tjetër që dëshiron — përfshirë atë kundër fruthit, shytave dhe rubeolës,” tha Osterholm, duke iu referuar një vaksine tjetër për të cilën Kennedy ka shprehur dyshime më parë.

Ai dhe të tjerë thanë se ky njoftim hap shumë pikëpyetje, përfshirë nëse kompanitë e sigurimeve do të vazhdojnë të mbulojnë vaksinimet kundër COVID-it dhe sa e vështirë do të jetë për ata që duan të vaksinohen, të kenë akses tek vaksinat.

“Arsyeja pse i japim vaksina njerëzve të shëndetshëm është për t’i mbrojtur,” tha Dr. Georges Benjamin, drejtor ekzekutiv i Shoqatës Amerikane të Shëndetit Publik.

Më shumë se 1.2 milionë njerëz kanë vdekur në SHBA nga COVID-19, shumica të moshuar. Por edhe fëmijët nuk kanë shpëtuar: koronavirusi ka qenë shkaku bazë i më shumë se 1,300 vdekjeve në fëmijëri që nga fillimi i pandemisë, sipas të dhënave të CDC-së.

Komisioneri i FDA-së, Dr. Marty Makary dhe Dr. Jay Bhattacharya, drejtues i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, shfaqen në video me Kennedy-n.

Më herët këtë vit, gjatë procesit të nominimit, Kennedy kishte dhënë garanci për republikanët e pavendosur se nuk do të ndryshonte kalendarin federal të vaksinave.

Por që nga ajo kohë, Kennedy dhe emërime të tjera të administratës Trump kanë ndërmarrë ndryshime të mëdha në sistemin e miratimit dhe përdorimit të vaksinave.

Ata kanë shtuar kufizime në një miratim të fundit vaksinash. Javën e kaluar, FDA njoftoi se miratimet rutinë për vaksinat kundër COVID-it do të kufizohen për të moshuarit dhe personat më të rinj me rreziqe shëndetësore, në pritje të kërkimeve të reja për të rriturit dhe fëmijët e shëndetshëm.

Ndër turbullirat e krijuara nga njoftimi i së martës, ekspertët theksuan se u krijua ideja e rreme se koronavirusi nuk paraqet rrezik për gratë shtatzëna.

Gjatë kulmit të pandemisë, numri i vdekjeve të grave gjatë shtatzënisë ose menjëherë pas lindjes arriti nivelet më të larta në 50 vitet e fundit. Në fakt, shtatzënia ishte në listën e gjendjeve shëndetësore që e bënte dikë të përshtatshëm për vaksinimin kundër COVID-it sipas udhëzimeve të reja të FDA-së të shpallura javën e kaluar.

Vaksinimi është rekomanduar për gratë shtatzëna edhe sepse është një mënyrë për t’i kaluar imunitetin foshnjave të porsalindura, të cilat janë shumë të vogla për të marrë vaksina dhe janë veçanërisht të ndjeshme ndaj infeksioneve.

“Të thuash se ato nuk janë në rrezik është thjesht e pavërtetë,” tha Dr. Sean O’Leary nga Akademia Amerikane e Pediatrisë.

Dr. Steven Fleischman, president i Kolegjit Amerikan të Obstetërve dhe Gjinekologëve, shtoi: “Shkenca nuk ka ndryshuar. Është shumë e qartë që infektimi me COVID gjatë shtatzënisë mund të jetë katastrofik dhe të shkaktojë pasoja të mëdha e dërrmuese për familjet.”

Today, the COVID vaccine for healthy children and healthy pregnant women has been removed from @CDCgov recommended immunization schedule. Bottom line: it’s common sense and it’s good science. We are now one step closer to realizing @POTUS’s promise to Make America Healthy Again. pic.twitter.com/Ytch2afCLP