Rama, deputetëve që ngelën jashtë Parlamentit: Ikni dhe merruni me punë të tjera!

“Ikni dhe merruni me punë të tjera” – Rama "u jep duart" deputetëve që nuk fituan mandate

Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur t’u drejtohet drejtpërdrejt deputetëve të Partisë Socialiste që nuk arritën të sigurojnë një mandat në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke i inkurajuar të vijojnë rrugëtimin e tyre profesional jashtë Kuvendit dhe të mos e shohin largimin nga parlamenti si një fund politik.

Në një mesazh të gjatë, por edhe praktik, Rama pranoi se humbja individuale nuk është asnjëherë e lehtë për t’u përballuar, duke e krahasuar atë me lojërat e fëmijërisë, ku ndjesia e mosqenies më "i pari" sjell natyrshëm pak mërzi.

Megjithatë, ai theksoi se kjo humbje duhet parë si një mundësi për një eksperiencë të re personale dhe profesionale.

“Nëse do ta shohin humbjen e vendit të punës si një mundësi për një eksperiencë të re, në një vend tjetër pune, po në shërbim të të njëjtave qëllime të përbashkëta, atëherë jo vetëm që do vazhdojnë të jenë të dobishëm për këtë familje dhe për Shqipërinë, por do pasurojnë edhe karrierën e tyre politike e profesionale,” – u shpreh Rama.

Ai i siguroi se rruga e rikthimit në Kuvend mbetet gjithmonë e hapur për ata që dëshirojnë të rikandidojnë në të ardhmen.

Në fund të fjalës së tij, Rama ndali vëmendjen tek domosdoshmëria për të shfrytëzuar muajt e tranzicionit mes mandatit të tretë dhe të katërt për të vendosur një bazë të re pune. Ai theksoi se rruga drejt objektivit "Shqipëria 2030" duhet të fillojë me hapa të qartë dhe me një ritëm të shpejtë, të shoqëruar nga një qasje e vetëkorrigjuese në çdo hap të qeverisjes.

Pjesa e plotë:

Dua t’u them vëllazërisht të gjithë atyre, që në shtator nuk do rikthehen në parlament, që unë ua u mirëkuptoj plotësisht mërzinë për humbjen e garës individuale. Nuk ka garë individuale që mund ta humbasësh pa u mërzitur. Edhe kur luan me fëmijët me top ke një moment mërzie, nëse kupton që s’je më ai i pari dhe ata nuk janë më aq të vegjël, prandaj u munde, por ju siguroj që nëse do ta shohin ‘’humbjen e vendit të punës’’ si një mundësi të re për një eksperiencë të re personale dhe profesionale në një vend tjetër pune, po në shërbim të të njëjtave qëllime të përbashkëta, si fitues të mandatit historik të 11 majit, atëherë, jo vetëm që do vazhdojnë të jenë shumë të dobishëm për këtë familje dhe për Shqipërinë, por do ta pasurojnë karrierën e tyre politike e profesionale, dhe nëse do të dëshirojnë të rikthehen në kuvend do mund të garojnë përsëri në të ardhmen. Natyrisht që, nuk është ky vendi për të shtruar dhe për shtjelluar gjithë problematikën e gjerë që ka mandati i katërt, por përpara se ta mbyll këtë fjalë, që është një fjalë përgëzimi, por dhe angazhimi të përbashkët, dua të prek nevojën emergjente që kemi për të ndërtuar në këta muaj tranzicioni mes dy mandateve një bazë nisjeje të posaçme, që rruga drejt finishit të Shqipërisë 2030, të nisë me hapat e duhur dhe dhe me shpejtësinë e duhur dhe njëkohësisht të karakterizohet nga një qasje vetëkorrigjuese ne çdo drejtim e në çdo hap.

/noa.al