Dënohet me burg shqiptari i kapur brenda ‘shtëpisë së barit’ me vlerë 900 mijë paund (EMRI)

Londër- Një 47-vjeçar shqiptar i kapur nga policia britanike gjatë një bastisjeje në një fermë kanabisi në Eyemouth është burgosur për 14 muaj.

Policia vlerëson se kultivimi i paligjshëm i kanabisit, i zbuluar në një njësi në një zonë industriale në rrugën Coldingham të qytetit, vlen rreth 900,000 Paund.

Adriatik Abazi më parë ishte deklaruar fajtor për akuzën e prodhimit të drogës në ndërtesën Marnic Seafoods midis 18 dhe 28 nëntorit të vitit të kaluar.

Gjykata e Sherifit të Selkirkut dëgjoi sot (e hënë) se pronari i njësisë dyshoi pasi dritaret e pronës ishin të mbyllura me dërrasa dhe qiraja nuk ishte paguar.

Abazi, i cili u gjet brenda me kultivimin, i tha policisë se i ishte "thëne të ujitste bimët".

Avokati i tij, Ed Hulme, shpjegoi se klienti i tij, i cili punonte në ndërtim në Itali, ku kishte jetuar që në moshë të re, kishte fluturuar për në Mbretërinë e Bashkuar për të vizituar një mik kur dëgjoi disa njerëz duke folur gjuhën e tij amtare në një pub në Londër.

Pas disa pijeve, ai u prezantua dhe, pasi konsumoi më shumë alkool, pranoi të shkonte me ta në një vend të panjohur.

Abazi tha se iu dha një telefon celular me udhëzime se si të kujdesej për bimët e kanabisit dhe iu tha se nëse do ta bënte këtë, do t’i kthenin dokumentet e udhëtimit, të cilat ia kishin sekuestruar.

Ai qëndroi në ndërtesë për 11 ditë para se policia ta gjente.

Avokati shtoi: "Ai nuk ndihet viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore, por ndihet i mashtruar."