Tare do të jetë drejtori i ri sportiv i Milanit, takimi vendimtar të hënën. Zbulohet paga ‘modeste’ e shqiptarit

Pas muajsh spekulimesh, sondazhesh dhe emrash të ndryshëm, më në fund ka ardhur momenti i vendimit: Igli Tare do të jetë drejtori sportiv i ri i Milanit, duke nisur nga sezoni 2025-2026.

Nxitimi për zyrtarizimin e emërimit erdhi nga Gerry Cardinale, pronari i “RedBird”, pas humbjes së rëndë kundër Romës, që e përjashtoi Milanin nga Europa. Pas një takimi me CEO-n, Giorgio Furlani, është arritur marrëveshja verbale që do t’i hapë rrugën ish-drejtorit të Lazios për t’u bërë pjesë e klubit kuqezi.

Tare, që ishte zgjedhja e parë e Zlatan Ibrahimovic, do të nënshkruajë një kontratë 3-vjeçare (me shumë gjasa strukturë 2+1, me opsion në favor të klubit), me pagë rreth 800 mijë euro neto në sezon.

Në kontaktet që Tare ka pasur gjatë muajve të fundit me Furlanin ishte arritur një bazë dakordësie. Me dështimin e pistave të tjera, Milani ka vendosur të përshpejtojë negociatat për të arritur marrëveshjen përfundimtare me ish-sulmuesin shqiptar.

Tare gëzon një raport shumë të mirë me Geoffrey Moncada, me të cilin do të bashkëpunojë ngushtë për zgjedhjen e trajnerit të ri dhe blerjet apo shitjet gjatë merkatos.

Vendimet përfundimtare do t’i takojnë CEO-s, Giorgio Furlani, por Tare, që aktualisht është i lirë nga kontratat, pritet të jetë operativ menjëherë. Dita e hënë është caktuar si momenti i firmosjes së kontratës, pas së cilës do të nisë zyrtarisht detyra e tij.

Tare do të ketë në dorë një projekt teknik 3-vjeçar, përmes të cilit Milani synon të rritet ndjeshëm, duke bërë blerje cilësore dhe me perspektivë, me qëllimin e qartë për t’u rikthyer sa më shpejt në Champions League.