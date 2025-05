Izraeli nuk resht bombardimet në Gaza. Shënohen mbi 60 viktima të tjera

GAZA- Të paktën 62 persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën nga sulmet izraelite sot në Rripin e Gazës, sipas një rrëfimi nga autoritetet e enklavës palestineze të kontrolluara nga Hamasi. Agjencia palestineze e lajmeve WAFA, duke cituar burime spitalore në Gaza, raporton për sulme vdekjeprurëse në Jabalia, Deir al-Bala dhe pranë Khan Yunis, duke specifikuar se dhjetëra njerëz janë plagosur.

Ushtria izraelite nuk i komentoi raportet. Në një postim në Platformën X, ai përmendi vetëm se kishte "goditur mbi 115 objektiva terroriste në të gjithë Rripin e Gazës" në 24 orët e mëparshme. Dhjetëra vdekje po njoftohen çdo ditë nga autoritetet në enklavën palestineze, pasi Izraeli nisi një sulm në shkallë të gjerë në fund të javës së kaluar. Përveç kësaj, forcat tokësore janë vendosur në disa vende.

Veprimet e Izraelit kanë shkaktuar reagime ndërkombëtare. Dje, të martën, qeveria britanike pezulloi bisedimet tregtare me Izraelin, thirri ambasadorin izraelit për të kërkuar shpjegime dhe vendosi sanksione ndaj kolonëve në Bregun Perëndimor. Nga ana e saj, shefja e diplomacisë evropiane, Kaia Kalas, theksoi se BE synon të rishikojë marrëveshjen e tregtisë së lirë me Izraelin, për shkak të zhvillimeve në Rripin e Gazës.