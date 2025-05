Dhunoi dhe kanosi me thikë ish të dashurën që të kryente marrëdhënie se’ksuale, arrestohet burri i shpallur në kërkim (EMRI)

TIRANË- Një 49-vjeçar i shpallur në kërkim është vënë në pranga nga policia në Tiranë. Ai është vënë në pranga pas denoncimit nga ishe e dashura e tij e cila ka kallëzuar 49-vjeçarin se e ka dhunuar fizikisht.

Policia bën me dije se i arrestuari gjithashtu e ka kanosur me mjet prerës për të kryer marrëdhënie seksuale. I arrestuari është identifikuar si Admir Plaku. Ai ishte në kërkim që me datë 16 maj të këtij viti. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i plotë:

Tiranë/ Finalizohet operacioni policor i koduar “Three”, si rezultat i kontrolleve dhe punës së inteligjencës policore, me objektiv kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim.

-Admir Plaku, 49 vjeç, i cili u kap nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 6, pasi ishte shpallur në kërkim policor, në bazë të kallëzimit të ish të dashurës së tij, se më datë 16.05.2025, e ka dhunuar fizikisht dhe e ka kanosur me mjet prerës, për të kryer marrëdhënie seksuale. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.