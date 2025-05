Aksident në Korçë, makina përplaset me motorin, plagoset drejtuesi i motomjetit

KORÇË- Një aksident është regjistruar ditën e sotme në afërsi të Spitalit Rajonal në qytetin e Korçës. Në aksident janë përfshirë një automjet dhe një motor.

Nga përplasja drejtuesi i motomjetit ka pësuar dëmtime të lehta dhe është transportuar menjëherë në spital. Fatmirësisht ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

Korçë/Informacion paraprak

Rreth orës 11:00, në lagjen nr. 4, motomjeti me drejtues shtetasin J. B. është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin E. B.

Nga aksidenti është dëmtuar drejtuesi i motomjetit, shtetasi J. B., 45 vjeç, i cili po merr mjekim në spitalin e Korçës.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat, për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.