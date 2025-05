Ronaldo për finalen e Champions-it: Do të jetë historike, suksese dhe gjithmonë ‘forza Inter’

Ish-ylli i Interit, Ronaldo, foli për mikrofonët e “Sky” nga Imola, ku së shpejti do të nisë Çmimi i Madh i Formula 1 për "Made in Italy", një ngjarje që nuk donte ta humbiste as “Fenomeni”.

Këto ishin fjalët e tij për finalen e ardhshme të Ligës së Kampionëve mes Interit “të tij” dhe PSG-së: "Shpresojmë më të mirën për Interin, suksese dhe gjithmonë ‘forca Inter’. Do të jetë një finale historike. Sa për Ferrarin, natyrisht jam tifoz i tij, edhe pse nuk fiton prej pak kohësh. Shpresoj që gjërat të ndryshojnë".

Ronaldo Luís Nazário de Lima, i njohur si "Fenomeni", luajti për Interin nga viti 1997 deri më 2002. Me fanellën zikaltër ai ka zhvilluar gjithsej 99 ndeshje, duke shënuar 59 gola dhe dhënë 10 asistime në të gjitha kompeticionet. Në veçanti, në Serie A ka luajtur 68 ndeshje, me 49 gola dhe 7 asistime.

Interi ka pasur një rrugëtim të jashtëzakonshëm në Ligën e Kampionëve 2024-2025, duke arritur në finalen që do të zhvillohet më 31 maj 2025 në “Allianz Arena” të Mynihut kundër PSG-së.

Në 1/8 finale, Interi eliminoi Feyenoordin me rezultat të përgjithshëm 3-1. Në çerekfinale, zikaltërit u përballën me Bayern Munich, duke fituar 2-1 në “Allianz Arena” dhe barazuar 2-2 në “San Siro”, për kualifikim me rezultat të përgjithshëm 4-3.

Në gjysmëfinale, erdhi përballja emocionuese me Barcelonën. Skuadra e Simone Inzaghit barazoi 3-3 në Katalonjë dhe fitoi 4-3, pas kohës shtesë, në “San Siro”, duke u kualifikuar në finale me rezultatin total 7-6.