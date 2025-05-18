Ish-presidenti Joe Biden diagnostikohet me kancer! Ja si paraqitet gjendja e tij

Ish-presidenti i SHBA-ve Joe Biden është diagnostikuar me një formë “agresive” të kancerit të prostatës , njofton zyra e tij.
Ish-shefi i Shtëpisë së Bardhë u diagnostikua me kancer në prostatë të premten dhe sipas zyrës së tij, qelizat kancerogjene kanë përparuar në kockat e tij.
Sipas Cancer Research UK, rezultati tregon se qelizat kancerogjene “duken shumë anormale” dhe sëmundja “mund të rëndodhet shpejt”.
