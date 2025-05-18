Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ish-presidenti Joe Biden diagnostikohet me kancer! Ja si paraqitet gjendja e tij
Transmetuar më 18-05-2025, 22:42

Ish-presidenti i SHBA-ve Joe Biden është diagnostikuar me një formë “agresive” të kancerit të prostatës , njofton zyra e tij.

Ish-shefi i Shtëpisë së Bardhë u diagnostikua me kancer në prostatë të premten dhe sipas zyrës së tij, qelizat kancerogjene kanë përparuar në kockat e tij.

Sipas Cancer Research UK, rezultati tregon se qelizat kancerogjene “duken shumë anormale” dhe sëmundja “mund të rëndodhet shpejt”.

