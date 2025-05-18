Branko: Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të tregojnë kujdes të veçantë këtë të diel 18 maj

Kush ndriçon më shumë nën qiellin e kësaj të diele, e kush duhet të ecë me kujdes mes hijeve të mendimeve?
Të dielën, qielli flet me tone të buta dhe të thella. Hëna prek shpirtrat e ndjeshëm, ndërsa Venus dhe Mars krijojnë kontraste midis dëshirës për afrim dhe nevojës për qetësi.
Disa shenja do të ndihen të përkëdhelura nga yjet, të tjera do të kërkojnë strehë në heshtje.
Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të tregojnë kujdes të veçantë këtë të diel.
3 shenjat më me fat të ditës
♈ Dashi – Ndriçon si një flakë në agim
Dashi përjeton një ditë që mund të shndërrohet në kthesë të vogël, por të rëndësishme. Hëna në aspekt të favorshëm sjell emocione të kthjellta dhe vendime të qarta. Në dashuri, një përqafim ose një fjalë e thënë me zë të ulët mund të ndezë një flakë të re. Ata që janë vetëm do ndiejnë një frymë romantike që i çon drejt një takimi të papritur, ndoshta edhe me të kaluarën. Në planin personal, kjo është një ditë për të dëgjuar dhe për të çuar përpara gjithçka që kërkon guxim dhe përkushtim. Universi ju dhuron forcë dhe një buzëqeshje të fatit.
♊ Binjakët – Një telefonatë, një ide, një përqafim…
Me Diellin në shenjë dhe Hënën që s’pengon, dita e diel për Binjakët është si një dritare e hapur ku futet drita e pastër e mundësive të reja. Do të ndiheni të dëshiruar, të përfshirë në biseda që sjellin energji pozitive. Në dashuri, gjithçka duket më e lehtë: ata që kanë një marrëdhënie gjejnë mirëkuptim dhe ritëm të ri, ndërsa ata që janë vetëm, ndoshta do të marrin një mesazh që nuk e prisnin më. Sot mendja është e kthjellët, e zgjuar, e aftë të thotë fjalën e duhur në kohën e duhur. Jepini vend kuriozitetit, sepse do të jetë shpërblyes.
♌ Luani – Në skenë, me dritë mbi supe
Kjo e diel e gjen Luanin në formë shpirtërore dhe fizike. Marsi dhe Dielli ju shtyjnë të veproni, të dilni, të bëni diçka të bukur për veten apo për të tjerët. Në dashuri, zjarri ndizet nga një prekje e vogël, një takim i rastësishëm, një buzëqeshje që ndez imagjinatën. Nëse jeni në çift, është dita ideale për t’u larguar nga rutina dhe për të risjellë emocionin e parë. Profesionalisht, nuk jeni në pauzë – mendja është aktive, përgatit ide që do të zhvillohen më tej. Është një ditë me premtime, me shkëlqim dhe me frymëzim.
—
3 shenjat që duhet të tregojnë kujdes
♋ Gaforrja – Një rrugëtim në brendësi
Kjo e diel ju gjen në një klimë emocionale të përzier. Hëna sjell ndjeshmëri të theksuar, por edhe një formë pasigurie që ju bën të mbylleni në vetvete. Në dashuri, mos kërkoni përgjigje të menjëhershme, sepse ndoshta as vetë nuk i dini pyetjet. Kujdes me fjalët – një keqkuptim i vogël mund të bëhet më i madh seç duhet. Kjo është një ditë për të reflektuar, për të shkruar, për të dëgjuar muzikë ose për të kaluar kohë me dikë që nuk kërkon shumë fjalë. Dita s’është për vendime të mëdha, por për qetësim dhe përbutësim të zemrës.
♑ Bricjapi – Kthehu nga vetja
Pas ditëve të ngarkuara dhe planeve të mëdha, kjo e diel sjell një nevojë të thellë për t’u ndalur. Disa prej jush ndihen të lodhur shpirtërisht, ndërsa të tjerë kanë humbur disi kontaktin me njerëzit që i rrethojnë. Në dashuri, mungesa e komunikimit ka lënë boshllëqe – është koha për t’i mbushur me kujdes, pa presion. Beqarët janë të kujdesshëm, ndoshta edhe pak të mbyllur në vete. Sot, më shumë se veprim, kërkohet reflektim. Shkëputuni për pak nga detyrat dhe kthehuni tek ajo që ju qetëson – ndoshta një ecje e vetmuar, një dush i ngrohtë apo një mendim i sinqertë.
♍ Virgjëresha – Midis zemrës dhe mendjes
Kjo e diel e vendos Virgjëreshën përballë disa dyshimeve. Në pamje të parë gjithçka është në rregull, por ka një zë të brendshëm që nuk pushon së pyeturi. Në dashuri, kontrolli i tepërt mund të shkatërrojë spontanitetin – ndoshta po kërkoni siguri atje ku duhet të lini veten të ndjejë. Beqarët janë më të rezervuar se zakonisht, edhe pse kanë nevojë për ngrohtësi. Në planin praktik, dita nuk është për vendime. Branko ju këshillon: merrni frymë thellë dhe mos i kërkoni menjëherë përgjigjet – disa përgjigje vijnë vetëm kur ndalojmë së kërkuari. /noa.al
