Marrëveshja trilona dollarë e Trump në Lindjen e Mesme

SHBA- Donald Trump ka përfunduar turneun e tij të parë presidencial në mandatin e tij të dytë si President i SHBA-së. Presidenti amerikan vizitoi Arabinë Saudite, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe është e sigurt se ai u kthye në SHBA me një ngarkesë shumë më të “rëndë”, për sa i përket investimeve, sesa ajo me të cilën u largua nga Uashingtoni javën e kaluar.
Misioni i Trump në rajon mund të mos ketë përfshirë vetëm “biznesin”, por edhe shumë diplomaci, por është e ditur se kjo diplomaci bazohet edhe në ekonomi, tregti dhe kontakte ndërpersonale, për Presidentin e 47-të.
“Rrezet X” të “safarit” ekonomik të Trumpit
Presidenti amerikan vazhdoi me një sërë marrëveshjesh, të detyrueshme me kontrata afatgjata, shumica e të cilave kanë të bëjnë me sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Megjithatë, Donald Trump ka treguar interes të veçantë për kontratat e mbrojtjes dhe ato të inteligjencës artificiale, një nga sektorët e teknologjisë në të cilin ai është zotuar gjatë fushatës zgjedhore të investojë shumë miliarda dollarë.
Emirates
Etihad Airways do të investojë 14.5 miliardë dollarë për blerjen e 28 avionëve Boeing 787 dhe 777X të prodhuar në Amerikë, të pajisur me motorë GE, si pjesë e një marrëveshjeje SHBA-EBA. Emirates Global Aluminum njofton një investim prej 4 miliardë dollarësh për të ndërtuar një fabrikë prodhimi alumini në Oklahoma.
Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara dhe Emiratet e Bashkuara Arabe do të bashkëpunojnë për të krijuar qendrën më të madhe të të dhënave të inteligjencës artificiale jashtë SHBA-së. Objekti, që do të ndërtohet nga kompania emirate G42 në Abu Dhabi, do të mbulojë një sipërfaqe prej 10 miljesh katrorë dhe do të ketë një kapacitet energjetik prej 5 gigavatësh, sipas Departamentit të Tregtisë të SHBA-së.
Katar
Donald Trump nënshkroi një marrëveshje investimi me vlerë mbi 243.5 miliardë dollarë. dollarë me Katarin, duke njoftuar një plan për të rritur investimet totale në 1.2 trilionë dollarë, sipas Shtëpisë së Bardhë. Doha do të investojë 10 miliardë dollarë në industrinë ushtarake amerikane dhe do të blejë sisteme armësh me vlerë 42 miliardë dollarë.
