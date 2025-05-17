Juve ishte në një ‘gropë të thellë’, pastaj erdhi Tudor: Hija e Contes? Nuk ndihem inferior ndaj askujt

Juventusi ndodhej në një “gropë të thellë” kur mbërriti Igor Tudor. Tani, edhe nëse ende nuk e sheh dritën, të paktën ka rigjetur shpirtin luftarak. Në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes së radhës në kampionat ndaj Udinese, trajneri kroat mbrojti punën e tij, si dikush që ndjen se një afat skadence po afrohet:
“Tani shoh një skuadër më të vetëdijshme për cilësitë e veta, më të etur, më të gjallë, më luftarake, me lojë që shpeshherë është shprehur në nivele shumë të mira. Unë do të doja të luanim 90 minuta futboll ‘shampanjë’, por nuk mund të ndodhë gjithmonë. Duhet t’i kuptosh momentet e të sezonit dhe ndeshjes, ta dish çfarë mund të bëjë skuadra që ke në dispozicion”.
Gjatë takimit me gazetarët, Tudor foli edhe për frikën e krijuar nga zërat mbi një rikthim të mundshëm të Antonio Contes në Torino: “Jetoj ditë pas dite, i shijoj të gjitha dhe vuaj, por nuk mendoj për të ardhmen. Vuaj për të përgatitur sa më mirë ndeshjen me Udinese. Dua ta ndiej besimin e lojtarëve, ushqehem prej këtij besimi. Kjo është gjëja më e bukur. Nëse ndihem inferior ndaj dikujt? Jo, ndaj askujt”.
Përballë friulianëve, Tudor do të duhet të bëjë pa të pezulluarit Kalulu (sezoni i mbyllur), Thuram dhe Savona. Yildiz do të rikthehet, ndërsa, si zakonisht, do të vlerësohet gjendja fizike e Koopmeiners dhe Cambiasos. Do të mungojnë gjithashtu të dëmtuarit afatgjatë Bremer dhe Cabal. Në këtë kuadër mungesash përfshihet edhe Gatti, për të cilin Tudor siguron: “Nuk mund të bëjë shumë më tepër se ajo që bëri kundër Lazios”. Pra, katër minuta lojë, plus shtesat. Mbrojtja, veçanërisht, është një rebus më vete.
