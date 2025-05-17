Plagosja e të miturit në Maliq/ Policia nis procedimin penal për 14-vjeçarin

MALIQ- Një sherr mes dy të mitruve ka ndodhur ditën e djeshme në fashtin Sheqeras të Maliqit, ku një 15-vjeçar ka mbetur i plagosur lehtë me thikë edhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia bën me dije se ka nisur procedimin penal për autorin e ngjarjes, i cili i përket moshës 14-vjeçare. Mbi të miturin rëndon vepra penale ‘plagosje e lehtë me dashje’.
Njoftimi i policisë:
Në vijim të informacionit paraprak të dhënë ditën e djeshme, ku në fshatin Sheqeras, Maliq, ngeli i dëmtuar me mjet prerës (thikë) një 15-vjeçar, jashtë rrezikut për jetën, Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Korçë referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për një 14-vjeçar, për veprën penale "Plagosja e lehtë me dashje".
