Plagosja e të miturit në Maliq/ Policia nis procedimin penal për 14-vjeçarin
Transmetuar më 17-05-2025, 11:20

MALIQ- Një sherr mes dy të mitruve ka ndodhur ditën e djeshme në fashtin Sheqeras të Maliqit, ku një 15-vjeçar ka mbetur i plagosur lehtë me thikë edhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia bën me dije se ka nisur procedimin penal për autorin e ngjarjes, i cili i përket moshës 14-vjeçare. Mbi të miturin rëndon vepra penale ‘plagosje e lehtë me dashje’.

Njoftimi i policisë:

Në vijim të informacionit paraprak të dhënë ditën e djeshme, ku në fshatin Sheqeras, Maliq, ngeli i dëmtuar me mjet prerës (thikë) një 15-vjeçar, jashtë rrezikut për jetën, Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Korçë referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për një 14-vjeçar, për veprën penale "Plagosja e lehtë me dashje".

