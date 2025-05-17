Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Droni rus godet autobusin e civilëve ukrainas pak orë pas takimit të delegacioneve në Turqi, 9 persona humbin jetën, 4 të tjerë plagosen
Transmetuar më 17-05-2025, 08:00

Nëntë persona janë vrarë në një sulm me dron rus ndaj një autobusi pasagjerësh në verilindje të Ukrainës, thonë zyrtarët lokalë. Administrata ushtarake rajonale e Sumy tha se katër persona të tjerë u plagosën në qytetin Bilopillia të shtunën në mëngjes.

Mjekët, personeli i shërbimeve të urgjencës dhe policia janë tani në vendngjarje. Sulmi i raportuar vjen vetëm disa orë pasi Rusia dhe Ukraina zhvilluan bisedimet e tyre të para të drejtpërdrejta për paqe që nga viti 2022.

Në një postim në Telegram, administrata ushtarake rajonale e Sumy-t tha: "Si pasojë e një droni armik që goditi një autobus udhëtarësh pranë Bilopillya-s, nëntë persona u vranë dhe katër u plagosën."

Më tej, u shtua se autobusi po shkonte drejt kryeqytetit rajonal Sumy. Në një mesazh video, kreu rajonal i Sumy-t, Oleh Hryhorov, e përshkroi sulmin rus si "çnjerëzor". Duke cituar informacione paraprake, ai tha se autobusi u godit nga një dron rus Lancet në orën 06:17 sipas kohës lokale të shtunën (03:17 GMT).

Ushtria ruse nuk ka komentuar për këtë çështje. Bisedimet e së premtes në Stamboll të Turqisë nuk çuan në ndonjë përparim, pasi Ukraina dhe Rusia mbeten shumë larg njëra-tjetrës për mënyrën e përfundimit të luftës.

Megjithatë, u ra dakord që secila palë do t’i kthente palës tjetër 1,000 robër lufte në ditët në vijim. Presidenti rus Vladimir Putin nisi një pushtim në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...