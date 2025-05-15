Iu sekuestrua celulari me urdhër të SPAK, reagon kryebashkiaku i Vaut të Dejës!

Kryetari i Bashkisë së Vaut të Dejës, Kristian Shkreli, ka reaguar në lidhje me sekuestrimin e celularit të tij me urdhër të Prokurorisë së Posaçme (SPAK).
Shkreli është shprehur duke thënë “jam i gatshëm për bashkëpunim me të gjitha instancat shtetërore.”
“Unë jam në krye të detyrës, jam i gatshëm për bashkëpunim me të gjitha instancat shtetërore dhe ata të bëjnë punën e vetë, ne po bëjmë punën për të cilën na ka votuar populli”, deklaroi ai.
Kujtojmë se po me urdhër të Prokurorisë së Posaçme, janë sekuestruar edhe celularët e disa mbështetëse të PDS-së, pasi ka dyshime se janë përfshirë në shit-blerjen e votës në Qarkun Shkodër, ku partia e Tom Doshit ka marrë 2 mandate.
