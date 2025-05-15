Deklaratat e ‘Sunak’ për shqiptarët, Starmer: Nuk bëj komente për kryeministrat e mëparshëm!

Tiranë, 15 maj 2025 – Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, zhvilloi sot një vizitë zyrtare në Shqipëri, ku u prit nga Kryeministri Edi Rama. Në një deklaratë për mediat pas takimit, Starmer theksoi rëndësinë simbolike dhe politike të kësaj vizite, duke nënvizuar se është kryeministri i parë britanik që vjen në Shqipëri.
“Fakti që jam kryeministri i parë që vij këtu, duhet të shihet si një deklaratë për mënyrën se si e shohim ne Shqipërinë dhe kryeministrin Rama,” tha Starmer, duke e konsideruar këtë vizitë si një sinjal të qartë të afrimit dhe thellimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Ai theksoi se nuk dëshiron të komentojë mbi politikat apo qasjet e qeverive të mëparshme britanike ndaj Shqipërisë, por e bëri të qartë se qasja e tij është ndryshe. “Nuk bëj diplomaci me megafon. Unë nuk dua t’u bërtas problemeve, por dua të përvesh mëngët dhe t’i zgjidh çështjet,” u shpreh Starmer, duke theksuar se përvoja ka treguar që kjo është mënyra më efektive për të trajtuar sfidat dypalëshe.
Vizita e tij në Tiranë shënon një moment të rëndësishëm në marrëdhëniet mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, veçanërisht në kontekstin e bashkëpunimit për çështje si emigracioni, siguria dhe zhvillimi ekonomik.
