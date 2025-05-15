Numërimi i votave/ Celibashi thirrje partive politike: Nxisni komisionerët dhe numëruesit të përfundojnë procesin brenda ditës së sotme

TIRANË- Kryekomisioneri i KQZ-së, Ilirjan Celibashi i ka bwrw thirrje partive politike të nxisin komisionerët e tyre dhe numëruesit për përfundimin e procesit të numërimit të votave brenda ditës së sotme. Celibashi shpreh se nuk ekziston asnjë arsye që ky proces të mos përmbyllet brenda orës 24:00 të ditës së sotme.
Më tej shton se duke respektuar të drejtën e kandidatëve për deputet për të vëzhguar dhe mbikëqyrur procesin e numërimit, i fton ata të shmangin çdo përfshirje në komunikime të panevojshme apo ushtrim presioni ndaj numëruesve dhe komisionerëve.
Ai thekson se përgjegjësia për mosfinalizimin në kohë të procesit i takon plotësisht partive politike dhe nëse situata nuk do të ndryshojë brenda afatit të përcaktuar, të gjithë personat përgjegjës do të përballen me sanksione ligjore.
Deklaratë për publikun
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u bën thirrje partive politike që kanë anëtarë në KZAZ dhe në GNV të marrin përgjegjësinë që u takon për të nxitur numëruesit dhe komisionerët në KZAZ-të ku ende nuk ka përfunduar procesi i numërimit të votave, që ky proces të përfundojë brenda afatit ligjor, konkretisht deri në orën 24:00 të ditës së sotme.
Nuk ekziston asnjë arsye që ky proces të mos përmbyllet brenda këtij afati.
Duke njohur dhe respektuar të drejtën e kandidatëve për deputet për të vëzhguar dhe mbikëqyrur procesin e numërimit, i ftojmë ata të shmangin çdo përfshirje në komunikime të panevojshme apo ushtrim presioni ndaj numëruesve dhe komisionerëve.
Përgjegjësia për mosfinalizimin në kohë të procesit i takon plotësisht partive politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë dhe po ndërmerr të gjitha përpjekjet për të garantuar mbarëvajtjen dhe përfundimin e procesit. Nëse situata nuk do të ndryshojë brenda afatit të përcaktuar, me keqardhje njoftojmë se të gjithë personat përgjegjës do të përballen me sanksione ligjore.
Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi
