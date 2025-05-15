Flick paralajmëron: Espanyoli nuk është më i njëjti, titulli kërkon sakrificë

Hans-Dieter Flick, trajneri i Barcelonës, ka folur në konferencën për shtyp në prag të derbit ndaj Espanyol, një sfidë që mund t’iu japë titullin e La Liga-s katalanasve. “Ata kanë lojtarë të mirë dhe janë përmirësuar. Stili i tyre është i qartë, e dinë si duan të luajnë”, – tha trajneri gjerman për Espanyol.
Më tej, ai u ndal edhe te gjendja fizike e Ronald Araujo, i cili ka qenë në vështirësi pas ndeshjes kundër Interit në Champions League: “Pas ndeshjes në Milano, Araujo duhet të mbrohet. Ka dhënë shumë dhe tani duhet menaxhuar me kujdes”.
Një mendim i veçantë për Carlo Ancelottin, i cili është drejt fundit të aventurës së tij me Real Madridin, gati për të nisur një epokë të re me Brazilin: “I uroj më të mirën Ancelottit. Ka bërë histori në këtë sport dhe meriton çdo sukses që ka arritur”.
Ndeshja – “Është një derbi dhe Espanyol ka bërë punë shumë të mirë në pjesën e dytë të sezonit. Ka disa lojtarë të rinj që janë të mirë dhe kyç në lojën e tyre. Është një skuadër që di si të luajë. Duhet të jemi të përqendruar dhe ta kemi të qartë se duam të fitojmë”.
Pau Cubarsí – “Është mirë. Nuk e përfundoi stërvitjen, sepse ishte më mirë të mos e bënte, por do të jetë i gatshëm për të luajtur”.
Rinovimi – “Nuk mendoj se është momenti për të folur mbi këtë temë. E kam thënë edhe më parë, dua të qëndroj edhe një vit tjetër, sepse jam shumë i lumtur. Sidoqoftë, ende nuk ka përfunduar asgjë. Kam pasur një darkë ku ishte edhe presidenti, kaluam shumë mirë, por kaq. Duhet të presim. Mund të pres, nuk është problem”.
Planifikimi i së ardhmes – “Jo, më e rëndësishmja është t’i luajmë si duhet këto tri ndeshje të mbetura. Pastaj do të flasim për gjithçka. Tani nuk është momenti i duhur për të menduar për këtë, sepse kemi tri ndeshje përpara. Sot ua thashë edhe lojtarëve: jemi këtu për të fituar ndeshje dhe duhet të përqendrohemi vetëm te kjo. Duhet të respektojmë kundërshtarin, klubin, tifozët, nuk duhet të mendojmë për gjëra të tjera. Duhet të jemi të përkushtuar”.
Lewandowski – “Është mirë, gati për të luajtur. Nuk kam asgjë më shumë për të thënë”.
Faji për ndryshimet te Real Madridi – “Nuk mendoj për skuadrat e tjera. E gjithë energjia ime është për Barcelonën. Më pëlqen të punoj për këtë klub, është një punë fantastike, tifozët na mbështesin, respektoj stafin tim. Kam mjaftueshëm punë me klubin tim”.
4 klasiket e sezonit të fituara – “E kam shkruar tashmë një libër, nuk do të shkruaj një tjetër. Jam i lumtur për tifozët, për mënyrën se si kemi luajtur në këto 4 ndeshje ndaj Real Madridit, për përmbysjen në klasiken e fundit. Ishte fantastike ta shihje, ata nuk e prekën topin në fushën tonë për 24 minuta. Kjo falë strukturës sonë. Ky është një fakt që më duket i jashtëzakonshëm dhe diçka për të cilën mund të jemi krenarë. Jam i kënaqur, sepse e di që është shumë e rëndësishme për tifozët katalanas mposhtja e Real Madridit”.
