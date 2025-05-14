Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tha gjatë fushatës se ‘do i hante’ të gjallë socialistët, përgjigja epike e Alizotit pas humbjes: Jam bërë vegjetarian!
Transmetuar më 14-05-2025, 21:04

Tiranë- Tomor Alizoti është kthyer në ‘vegjetarian’ pas humbjes së thellë të opozitës në zgjedhjet e 11 majit.

Teksa po i drejtohej selisë blu për takimin e thirrur nga Berisha, drejtuesi politik i Elbasanit u pyet nga gazetarët për shprehjen e tij të bujshme të fushatës: “Ramën kam qejf ta ha të gjallë”.

“Jam bërë vegjetarian. Ha vetëm sallatë, sallatë me pak Ramë”, ishte përgjigja e tij shkurt para se të hynte në seli.

