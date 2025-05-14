Flamur Noka: Administrata nuk funksionon në shërbim të qytetarëve por qeverisë! Janë dhënë mijëra euro që demokratët mos të votojnë

TIRANË- Deputeti demokrat, Flamur Noka ka folur për gazetarët jashtë selisë blu ku pritet të mbahet mbledhja e drejtuesve politikë të PD në qarqe. Noka gjatë fjalës së tij hodhi akuza ndaj qeverisë se ka blerë vota, ndërsa tha se administrata gjatë fushatës nuk ka funksionuar për qytetarët por për qeverinë.
Sipas tij, socialistët kanë dhënë mijëra euro që demokratët mos të votojnë në këto zgjedhje. Noka u shpreh se edhe 100 eurot që u dhanë për 710 mijë pensionistë dhe falja e gjobave ishte blerje votash.
"Administrata nuk funksionon në shërbim të qytetarëve por qeverisë. Si shpjegohet që një keqqeverisje shkon lart e më lart? Rriten vjedhjet dhe krimi dhe kta shtojnë votat. Kanë blerë dhjetëra mijëra karta për të ndenjur qytetarët në shtëpi. Më thoshte një miku im, kryetar i një dege, në Selenicë, po e pyesja për një fshat që unë e di që janë të djathtë. I thashë si shpjegohet. I thirra gjithë ditën në telefon, nuk me erdhën. Kur të nesërmen takova njërin nga anëtarët e fisit. Më tha më erdhën dhe me dhanë 10 mijë euro. Më thanë mos dil në votim. 10 mijë euro për fisin. O ka prova për këto vjedhje o nuk ka për të pasur më kurrë. E patë raportin e OSBE/ODIHR. 100 eurot që dha për 710 mijë pensionistët dhe falja e gjobave nuk ishte blerje vote? A e patë te komisioni i numërimit të votave se fletët ishin të palosura njësoj dhe me të njëjtin stilolaps të shënuar nga e njëjta dorë.", tha Noka.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd